Tatar: "Hizmet için geldik, hizmet için var olacağız"

Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Halkın Partisi (HP) Koalisyon Hükümeti’nin gayesinin kurulduğu günden beri istikrarlı ekonomik kalkınma olduğu; özellikle gayri safi milli hasılanın artırılması ve kişi başına düşen milli gelirin yükselmesi olduğu vurgulandı.

UBP-HP Hükümetinin “Ülkeye Hizmet Yolunda 100 Gün” konulu basın toplantısında gösterilen filimde, hükümetin icraatları ve projeleri anlatıldı.

Hükümet kurulurken hedeflerinin alt yapının çağdaş atılımlarla süratle tamamlanması, sektörlerin ilerlemesinin sağlanması ve eğitimle sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi olduğuna vurgu yapıldı.

Kıbrıs konusunda da proaktif bir politika izleyen hükümetin iki devletli çözümün gündeme alınmasının sağlanması, denizlerdeki haklarımızın korunması, Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde, Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla açılması olduğuna işaret edildi.

Filimde hükümeti yürüttüğü ve sonuçlandırdığı icraatların bir bölümü şu şekilde sıralandı:

BAŞBAKANLIK

“KKTC ekonomisi adına yaşamsal önem taşıyan ve geçmiş hükümet döneminde imzalanmadığı için ülke ekonomik dengelerinin bozulmasına sebep olan, iktisadi ve mali işbirliği antlaşması 20 Temmuz 2019 tarihinde Başbakan Ersin Tatar ve TC. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine ilk resmi Ankara ziyaretini 22 Ağustos’ta gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Başbakan Tatar’a ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da eşlik etti.

KKTC 3. Yatırım Danışma Konseyi, Başbakan Sayın Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın başkanlığında Lefkoşa’da toplandı. Toplantı sonrası KKTC ekonomisinin geleceğine yön verecek pek çok önerinin yer aldığı bir de sonuç bildirgesi yayınlandı.

Bu yıl “İnovasyon ve Bilişim” teması ile düzenlenen III. KOBİ Zirvesi, Başbakanlığa bağlı KOBİGEM ve YAGA’nın ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen çeşitli projelere imza atan KOSGEB, TOBB, TİM, HABİTAT Derneği ve TİKAD'ın katılımı ile gerçekleşen zirvede, ülkemizin bilişim ve inovasyon konusundaki potansiyeli ele alınarak geleceğe yönelik bir yol haritası hazırlandı.

Tarım, Turizm ve Sanayi alanlarında toplam 45 işletmeye 28 Milyon Türk Lirasını aşan yatırım yapma olanağını sağlayan 13 Milyon Türk Liralık Mali Destek sağlandı. Sözleşmeleri imzalanan işletmelerin ilk izlemeler tamamlandı ön ödemeler yapıldı.

Ülkemizde son dönemlerde artan asayiş olaylarına ve ülkedeki kaçak sorununa karşı alınacak ekstra önlemleri görüşmek üzere Başbakan Ersin Tatar’ın çağrısı ile Olağanüstü bir Toplantı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın yanı sıra Polis Müdürlerinin de hazır bulunduğu Olağanüstü asayiş toplantısında alınan kararlar ışığında gerçekleştirilen çalışmalarda ülkede izinsiz ikamet eden önemli sayıda kişi tutuklanarak sınır dışı edildi.

Ülkemizde artan trafik kazalarına karşı da hükümetimiz duyarsız kalmadı. Başbakanın başkanlığında , Ulaştırma Bakanının ve polis müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Trafik Zirvesinde, Trafik kazalarını önlemeye yönelik pek çok karara da imza atıldı. Trafik kazalarına yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması, Trafikte Alkolün yanı sıra Uyuşturucu Kontrollerinin de yapılmasına olanak sağlayacak gerek teknik gerek yasal çalışmaların ivedilikle tamamlanması, polis teşkilatına personel desteği sağlanması gibi pek çok karar imza atıla zirvede alınan kararların hayata geçirilme çalışmalarında sona geliniyor.

KKTC halkının güvenliğini ve huzurunu en önemli unsurlardan biri olarak gören hükümetimiz, ülkedeki huzurun ve güvenin tesis edilmesi yolunda çalışmalar yürüten Polis teşkilatının güçlendirilmesi amacı ile 100 polis ve 40 Sivil Hizmet Memuru alınması yönünde bir karar üretti. Alınan bu kararla polis teşkilatının personel ihtiyacı noktasında yaşadığı sıkıntılar çok kısa bir sürede giderilmiş olacak.

Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur sözünü önemseyen bir anlayışla hareket eden hükümetimiz, yerli üretimin desteklenmesi konusunda da gerekli çalışmaları yapmaya devam etmektedir. Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesi Tüzüğü’nde yapılan bir değişiklikle, teşvikli yatırımlarda ithal edilecek "mobilya ve aluminyum" ürünlerine gümrük, fon ve KDV getirerek, yerli malı kullanımını teşvik, yerli üretimin desteklenmesi ve yerli üretimin rekabet gücünün artırılması yönünde önemli bir adım atmış oldu.

Uyuşturucu ile Mücadele çalışmaları hız kazandı. Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, sadece ülkemizin değil tüm dünyanın önemli bir sorunu haline gelen uyuşturucu kullanımına karşı yürütülen mücadele çalışmalarına devam etti.

Bu çalışmalar çerçevesinde; “Alo 1191 Bağımlılık Danışmanlık Ve Destek Hattı Merkezi”, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Gününde hizmete açılırken, 10-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında çok büyük bir katılımla gerçekleştirilen “Bağımlılıkla Mücadelede Medya Ve İletişimin Rolü Çalıştayı” ülkemizde bağımlılıkla mücadele konusunda önemli bir farkındalık yaratılmasına olanak sağladı.

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ziyaret gerçekleştiren Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez le birlikte Doğu Akdeniz’de kazı çalışmaları yapan Yavuz Sondaj gemisinde incelemelerde bulundu.

Sporun ve Sporcunun yanında olduğunu her vesile ile ortaya koyan hükümetimiz, önemli bir karara imza atarak Kıbrıs Türk Futbolu’na yapılacak katkıyı geçen yıla oranla %70 artırarak 8.5 milyona çıkarmıştır. Bu katkı, Kıbrıs Türk Futbolu’na bugüne kadar aktarılan en büyük kaynak olma özelliğini taşıyor.

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Doğal gaz konusunda Türkiye ile birlikte KKTC’nin sadece kağıt üzerinde değil özellikle sahada dengeyi sağlamasına dönük çalışmalarımızı artırdık ve KKTC’nin verdiği lisans alanlarında fiilen kazı çalışmalarının başlamasını mümkün kıldık. Uluslararası medya kuruluşları ve çeşitli düşünce kuruluşlarında açıklamalar yaparak tezlerimizin doğru anlaşılmasını sağladık, bu konuda çok yoğun bir kamu diplomasisi uyguladık. Bir yandan haklarımızı uluslararası alanda savunurken, diğer yandan da uzlaşmacı tavrımızdan ödün vermeyerek Temmuz 2019’da Rum yönetimine Kıbrıs Türk tarafınca bir işbirliği önerisi yapılmasına Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak somut katkı koyduk.

Bakanlığımızın önerisiyle Bakanlar Kurulu 1974 yılından beridir kullanılmayan Kapalı Maraş’ta adım atma kararı aldı. Bu konuda ilk kez söylemde kalmayan, fiiliyata geçen bir yaklaşım ortaya konuldu ve proaktif bir diplomasi anlayışı ile konu tüm muhataplara ve paydaşlara anlatılmaya başlandı. Somut adım atma kararının ardından öncelikle bir Envanter Komisyonu oluşturuldu ve bu komisyon Kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtlarını, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumunu, Vakıf mallarını, alt yapının durumunu, çevre ve risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek çalışmalarına başladı. Envanter çalışması sonucunda verilere dayalı olarak bundan sonra atılacak adımlara yine Hükümetimizce karar verilecektir.

Kapalı Maraş’a dair atılan adımlar uluslararası alanda ve Kıbrıs Rum tarafında ciddi ses getirmiş ve statüko sorgulanmaya başlanmıştır. Uluslararası hukuk çerçevesinde şekillendirilmekte olan bu politika proaktif yaklaşımlarla ileriye taşınacaktır.

Güney Kıbrıs ile ülkemiz arasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak suçluların ve zanlıların değişimi için pratik bir mekanizma geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Başlangıçta Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın inisiyatifi ile bu konuda başlatılan işbirliği daha sonra rayına oturmaya başlamış ve rutin bir uygulamaya dönüşmüştür. Ülkemizde kamuoyumuzu derinden yaralayan suçlarla mücadele kapsamında GKRY yetkilileriyle doğrudan ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak yürüttüğümüz temaslar sonucunda GKRY’ne kaçtığı tespit edilen katil zanlıları BM Barış Gücü aracılığıyla KKTC adli makamlarına teslim edilmiştir. Bunun karşılığında Güney Kıbrıs’ta cinayete karışarak, KKTC’ne kaçan zanlılar da GKRY’ne teslim edilmiştir. Suçluların karşılıklı olarak değişimi iki tarafın irade göstermesi ile tarafların çözümü beklemeden de işbirliği temelinde ortak fayda için çalışabileceklerinin en somut örneğini teşkil etmektedir.

Bakanlık olarak iki taraf arasında doğrudan işbirliği kanallarının açılabilmesine yönelik uluslararası alanda yürütülen diplomasi faaliyetleri her aşamada kamuoyumuzla paylaşılmıştır. Bu girişimler çerçevesinde New York’ta ve yine aynı çerçevede başka merkezler ve ülkemizde yoğun temaslar gerçekleştirmiştir. Bu temaslar sonucunu vermiş ve önce BM Genel Sekreteri raporuna gerek iki tarafın gerekse ilgili diğer ülkelerin taraflarla doğrudan işbirliği yapabilmesine yönelik olarak çeşitli mekanizmaların oluşturulması çağrısını taraflara yapmıştır. Genel Sekreter raporunda taraflarla kurulacak işbirliğinde siyasi pozisyonlara herhangi bir halel gelmeyeceğini vurgulayarak bu işbirliğinin geliştirilmesinin önemini bir kez daha vurgulamıştır. Bu, ülkemiz ve Kıbrıs Türk tarafı adına çok önemli bir gelişmedir.

Türkiye’de gerçekleştirilen 11. Büyükelçiler toplantısında Türkiye’nin yurt dışında bulunan 243 örgüt ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerine hitap edilmiş, Kıbrıs’ta gelinen aşamada artık bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğu, Federasyonun kurulup yaşatılabilmesi için gerekli şartların bugün Kıbrıs’ta mevcut olmadığı, bu nedenle herhangi bir modeli dışlamadan federal ortaklığın dışındaki modellerin müzakere edilebilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Konferans kapsamında gerek Türkiye’den gerekse yabancı ülkelerden basın kuruluşlarına mülakatlar verilerek gerek Türk kamuoyunda gerekse üçüncü ülkelerde Kıbrıs Türk tarafının tezlerinin doğru anlaşılması yönünde kamu diplomasisi faaliyeti yürütülmüştür.

Savaş ve olağanüstü durumlardan dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriye ve benzeri üçüncü dünya ülke vatandaşları farklı ülkelere sığınma talebinde bulunmaktadırlar. Bu nüfus hareketlerinden ülkemiz de nasibini almıştır. Bakanlığımız, sığınma taleplerinin uluslararası düzeydeki otoritesi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile bu konuda bir çalışma ve işbirliği içerisinde olmuştur.

Mülteci statüsü talebiyle ülkemize vasıl olan insanlara yardım amacıyla işlem ve değerlendirmelerinin yapılabilmesine yönelik geliştirilen mekanizmayla, uluslararası korumaya ihtiyacı olan şahısların BMMYK’nın denetiminden geçerek, mülteci statüsü verilebilmesine haiz olduğu BMMYK’liği tarafından yazıyla Bakanlığımıza bildirilen şahıslara yetkili makamlarımız olan İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün işlem ve onayıyla GKRY’ne geçiş imkanı sağlanmıştır.

Maronit açılımının ilk ayağı bağlamında, Maronit toplumunun talep ettiği eski köylerinden biri olan Karpaşa Köyüne yerleşebilmelerini mümkün kılmak için, konu Bakanlar Kurulu gündemine taşınmış; ilgili köyün mevcut sakinlerinin başka bir yere taşınmalarını temin etmek üzere ihale süreci başlatılmış ve sonuçlandırılmıştır. Bu sürecin önümüzdeki 5 aylık süre sonunda tamamlanmasıyla Karpaşa köyünün eski sakini Maronitlere KKTC Anayasasınca korunan taşınmazlarının iade edilmesi süreci tamamlanacak ve devletin devamlılığı ilkesi çerçevesinde hareket edilmiş olunacaktır.

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

Hükümetimiz göreve gelir gelmez, ırkına, rengine, diline, dinine bakılmaksızın ülkede yaşayan tüm yurttaşların anayasanın kendilerine vermiş olduğu çağdaş eğitim alma hakkından tam ve eksiksiz yararlanması hedefiyle kolları sıvamış 2019 – 2020 Öğretim Yılı’na yönelik okulların altyapı, araç gereç kitap ve teknik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalar yürütmüş ve bu çalışmaların önemli bir bölümünü tamamlamıştır.

Önceki hükümet döneminde başlatılan Haspolat Meslek Lisesi Yeni Binası tamamlamış, Girne’de yeni anaokul projesi ihalesini ise sonuçlandırılmıştır. Diğer yandan, Belediyelerimizin katkıları ile, 19 Mayıs Türk Maarif Kolejin’e 2, Değirmenlik Lisesin’e 2, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve Gazimağusa Alasya İlkokulu’na 4 yeni derslik yapımı çalışmaları ise devam etmektedir.

TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı arasında imzalanan işbirliği antlaşması neticesinde; gerek altyapı konularında, gerek hizmet içi eğitim konularında gerekse de uluslararası temasların artırılmasına katkılar sağlanması noktalarında işbirliğine gidilmesi kararlaştırılmıştır.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK arasında yürütülen ve sonuçlandırılan çalışmaların ardından, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’la Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu arasında imzalanan tarihi bir antlaşma ile üniversitelerimizle YÖK arasındaki pek çok denklik sorunu ortadan kaldırılmış oldu. İmzalanan bu antlaşma ile Üniversitelerimizin önü açılırken, öğrenci sayısında beklenen büyük düşüşün önü geçilmiş ve sektör adeta derin bir nefes almıştır.

TC Kültür Bakanı Nuri Ersoy ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu başkanlığında karşılıklı yapılan heyetler arası görüşmelerde, kültür alanında işbirliğini güçlendirecek bir antlaşma metni de imzaya hazırlanmıştır. Varılan mutabakatla Kültür varlıklarının derlenmesi, basılması ve halka ulaştırılması konusunda gerekli işbirliğini yapılması kararlaştırılmıştır.

Sanata ve sanatçıya verilen değeri, ülkeye ve insana verilen değer olarak gören hükümetimiz;

Devlet tiyatrolarının günün koşullarına uygun bir yapıya kavuşturulması, mevzuat ve personel eksikliklerinin giderilmesi çalışmalarına yön vermek adına, devlet tiyatrosu sanatçıları ile bir araya gelmiş ve onların görüşleri doğrultusunda devlet tiyatroları reform paketini hazırlamıştır.

Hazırlanan reform paketinde; Çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi, eksik olan kadroların tamamlanması ve yeni Tiyatro Binası inşasının ivedilikle başlatılması gibi konular yer alıyor.

100 günlük kısa dencek bir sürede, Devlet Opera ve Balesi Birimi kuruluş çalışmalarını kaldığı yerden devralan milli eğitim ve kültür bakanlığımız, gerekli hazırlıklarını tamamlamış ve birim kurma aşamasına gelinmiştir.

MALİYE BAKANLIĞI

Ülkede vergi adaletinin sağlanması, adil bir ülke, adil bir toplum, adil bir yaşam anlayışının da temelidir. Bunu sağlamak hem vatandaşlarımızın hem de devletimizin vazgeçilmez ödevidir. Bu düşünce ile yola çıkan hükümetimiz, kamu alacaklarının tahsili konusunda adeta bir seferberlik ilan etmiş ve tüm alacakların üzerine gitme kararlılığını net bir şekilde ortaya koymuştur.

Kamu alacaklarının tahsili konusunda gösterilen gayret meyvelerini vermeye de başlamıştır. Hükümeti devraldığımız günlerde yaklaşık 1 milyar 350 milyon lira olarak öngörülen bütçe açığı, gelirlerin tahsili noktasında gösterilen yüksek performans ve tasarruf tedbirlerinin uygulanması ile birlikte 545 milyon liralık bir öngörüye dönüştürülmüştür. Bütçe açıklarının zam silahına başvurulmadan geriletilmesi hükümetimizin ekonomik konularda ortaya koyduğu politikaların ne denli doğru olduğunun en somut göstergesi olmuştur.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan 2005 ve 2010 yılı öncesi pasife alınan kamu borçları ile 2008 yılı öncesi muhtarlıkların elektrik borçları, Kurumun devlete olan borçlarına karşılık mahsuplaşma yöntemiyle kapatıldı ve onlarca yıldır çözülemeyen bir sorun da böylelikle ortadan kaldırıldı.

19 yıldır çözülemeyen ve Adeta bir yılan hikayesine dönen, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin birikmiş vergi borçları belli bir ödeme planı çerçevesinde yapılandırıldı. Bu yapılandırma ile hem üniversitenin borçlarını ödemesine olanak sağlandı hem de devlet uzun zamandır tahsil edemediği bir kaynağı tahsil etme şansını yakaladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ile Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) arasında izalanması gereken ve aslında 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmesi gereken Toplu İş Sözleşmesi bizim hükümete gelişimizin ardından 08.08.2019 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girebilmiştir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İmar Planları konusunda, tarihin en yoğun çalışmaları yürütülüyor.

• Hükümetimizin 100 günlük döneminde imar çalışmalarında da çok yoğun çalışmalar yürütülmüştür. Bu bağlamda; Lefkoşa İmar Planı revizyon çalışmalarına son şekli verilerek Plan Birleşik Kurula sunulacak hale getirildi.

• Diğer yandan Mehmetçik ve Lefke İmar Planı çalışmaları kapsamında arazi kullanım ve veri toplama işlemleri tamamlandı .

• Dikmen İmar Planı çalışmaları kapsamında ise mevcut durum raporunun bölge halkı ile paylaşılmasının ardından Vizyon, Hedef ve Stratejiler Çalıştayı yapılarak sonuçları doğrultusunda İmar Planı tasarısı hazırlanmaya başlandı.

• Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar planı çalışmaları dâhilinde kurum, kuruluş, bölge halkı ve sivil toplum örgütlerinden gelen görüş, öneri ve talepler doğrultusunda hazırlanan ''İmar Planı Tasarısı'' Halka Açık Danışma büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planının çok kısa bir sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.

1952 yılından bugüne tam 67 yıldır yürülükte olan Yabancılar ve Muhaceret Yasası altındaki Yabancılar ve Muhaceret Tüzüğü günün koşullarına ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilendi. Yabancıların ülkeye girişi, ülkede kalışı ve ülkeden çıkışı ile Ülkede bulunan yabancı statüsündeki kişilerin kayıt altına alınması, statülerinin belirlenmesi, ülkede kalış ve ikamet sürelerinin kritere bağlanmasını düzenleyen ve bakanlar kurulundan geçen yeni tüzük 23 Ekim’de yürülüğe girecek. Geçirilen ikamet ve vizeler tüzüğü ülkedeki kaçakla mücadeleye önemli katkı sağlayacak yasal düzenlemelerin başında geliyor.

Yerel Yönetimler Reformu Kapsamında Belediyelerin Sayısının Azaltılması Konusunda Bakanlar Kuruluna Sunum Yapıldı.

Yerel yönetimler reformunda düğmeye basıldı. Belediyelerin mali yapılarının güçlendirilerek sürdürülebilir özerkliklerini sağlamak maksadı ile gelirlerinin artırılması ve giderleri ile yatırımlarının denetlemesine ilişkin esasları içeren 51/95 sayılı yasa son haline getirilmiş, belediyelerin yeniden yapılandırılması kapsamında gerekli olan reform planının hayata geçmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Bir hayal daha gerçek oluyor. Gazimağusa Maraş Sosyal Konut Projeleme aşaması tamamlandı.

Hükümetprogramının önemli projelerinden biri olan Gazimağusa Maraş Sosyal Konut Projesinin, proje çalışmaları tamamlandı. Projenin lansmanı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilerek projenin kamuoyuna tanıtımının yapılması planlanıyor. Proje kapsamında yüzlerce gencin, çağdaş, planlı yapılarda ve çok düşük fiyatlarla ev sahibi olması planlanıyor.

İçişleri Bakanlığı yıllardır devam eden kömür ocakları sorununa köklü çözüm üretti. Yayla, Yuvacık, Aydınköy, Güneşköy ve Gaziveren’de yaşam alanlarına yakın yerlerde bulunan ocaklar, Kalkanlı köyünde yaşam alanlarından uzakta Kömür Ocakları için ayrılan yeni bir bölgeye taşınıyor.

Daha önce Kırsal Kesim Arsası dağıtılmış Türkmenköy, Boğaziçi, Muratağa, Dikmen ve Gaziköy'de, arsaların altyapı çalışmaları önemli ölçüde tamamlandı.

Yıllarca eksik olan ve 2017 yılında yürürlüğe giren Özel Güvenlik Hizmetleri Yasasının uygulanması esnasında birtakım sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Bu sıkıntıların giderilebilmesi amacıyla Bakanlığımızca yeni bir çalışma başlatılmış olup, bu çerçevede hazırlanan Özel Güvenlik Hizmetleri (Değişiklik) Yasası hukuki görüş alınmak üzere Savcılık ve Merkezi Mevzuat Dairesine gönderildi.

Merkezi Cezaevinde devam etmekte olan satranç kursları tamamlanmış olup yapılan turnuvada başarılı olan mahkûm ve tutuklulara ödülleri verildi.

Mahkûm ve tutukluların topluma kazandırılması ve kültür seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla okuma yazma kurslarına devam edildi.

Mahkûm ve tutukluların topluma kazandırılması amacıyla Esnaf ve Zanaatkârlar odası tarafından düzenlenen meslek edindirme kursları tamamlandı ve sınavlar yapıldı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Dairesi tarafından yürütülen ve Aralık 2018’de yapımına başlanan Kaleburnu-Sipahi 2. Etap Yol Yapımı projesinde sona gelindi. Ocak 2019’da başlanan 7.8 km’lik yolun 6 km’lik bölümünde banket dolgu işleri tamamlanırken çelik oto korkuluk çakımı, beton kanal ve istinat duvar yapım işleri devam ediyor.

Madde kullanımı etkisinde araç kullananlara denetim geliyor

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, madde tesiri altında araç kullanan sürücülerin denetimi ve tespiti konusunda yasal düzenleme yapılması tavsiye kararı aldı. Komisyon, yasal düzenleme taslak çalışmasında son aşamaya geldi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun içerisinde yer aldığı çalışmalar sonucunda cep telefonları, adanın her iki tarafında da kullanılır hale geldi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından ortak yürütülen (ciklos) Değirmen Dere – Boğaz Deresi üzerindeki ıslah ve tersip bentlerinin inşa çalışmalarında sona gelindi.

T.C. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün bünyesinde, özellikle Türk Boğazlar bölgesinde başarılı kurtarma görevleri icra etmiş ve uzun yıllar amiral gemisi olarak görev yaparak başarılı hizmetlere imza atmış Gemi Kurtaran römorkörü, KKTC’nin deniz yetki alanlarında göreve başladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi müfettişlerinin yolcu gibi toplu ulaşım araçlarında seyahat ederek denetleme yapması uygulamaya kondu.

Lefkoşa-Girne Anayolu üzeri St. Hilarion Kavşağı’na bir ve Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde İnönü Kavşağı’na iki adet yeni nesil hız tespit kamerası devreye girdi. Devreye giren 3 yeni nesil hız tespit kamerasıyla ülkedeki yeni nesil hız tespit kamerası sayısı 6 ya çıktı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarından trafik güvenliği farkındalık görselleri yayınına başladı.

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nde yapılan tüm işlemlerle ilgili araç sahiplerini SMS yoluyla önceden bilgilendirecek “Araç Kayıt Bilgilendirme Sistemi” uygulama girdi.

Sivil Havacılık Dairesi Meydan İtfaiye Şube Amirliği’ne istihdam edilen ve birinci aşama eğitimlerini tamamlayan 33 yeni personel diplomalarını aldı. Göreve yeni başlayan 33 itfaiyeci, eğitimlerinin ilk aşamasında Ercan Havalimanı’nda üç aylık teorik ve pratik ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) eğitimine tabi tutuldu.

Kuzey Sahil Yolu’nda tamirat yapıldı. Haspolat-Taşkent Yol Bakım Çalışmalarına başlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Dairesi tarafından yürütülen ve Aralık 2018’de yapımına başlanan Kaleburnu-Sipahi 2. Etap Yol Yapımı projesinde sona gelindi. Ocak 2019’da başlanan 7.8 km’lik yolun 6 km’lik bölümünde banket dolgu işleri tamamlanırken çelik oto korkuluk çakımı, beton kanal ve istinat duvar yapım işleri devam ediyor.

Çağdaş ve uluslararası standartlarda muayene yapılabilecek araç muayene sistemi için çalışmalar bitirildi, ihale aşamasına gelindi.

Seyrüsefer harçlarının internet üzerinden ödenebilmesi için Araç Kayıt Otomasyonu Projesi tamamlandı. Test çalışmaları başlatıldı.

“PTT AŞ sanal alışveriş sitesi epttavm.com ile ilgili olarak teknik altyapı ve işletmesel çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmaların tamamlanmasıyla KKTC de siteye eklenmiş olacak ve ülkemizin niş ürünlerinin uluslararası olarak pazarlanmasına önemli katkı sağlanacaktır.”

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI

Ekonomi ve enerji bakanlığının, Avrupa birliği ve Dünya bankası ile ortaklaşa yürüttüğü 2019-2022 yıllarını kapsayan ekonomik planlama ve uzun vadeli stratejik planın proje çalışmaları başlatıldı. 8 tematik alanda 2 yıl boyunca yapılacak alan çalışmalarının bu alanlarda ekonomik büyüme sağlanmasını hedefleyen proje, 1974 yılından bugüne ekonominin planlanması ve ekonomik büyümenin nasıl olabileceğine dair sonuç verebilecek en kapsamlı proje özelliğini taşıyor.

Hükümetimiz döneminde gerçekleştirdiğimiz önemli yasal düzenlemelerden bir olan Akaryakıt Tüzüğü ile, Ülkedeki akaryakıtın depolanması ve satışı denetim altına alınırken, ülkedeki kacak akaryakıt ise minimize edilmiş oluyor.

Enerji üst kurulu yasası; hazırlıkları tamamlanmış ve yasa sivil toplum ile paylaşılma noktasına getirilmiştir. Yasa ile ülkemizdeki enerji arzını ve talebini bilimsel bazda çok boyutta inceleyebilecek, ülkenin uzun vadeli enerji stratejisini planlayabileceğiz.

Tamalanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ile tum dunyada rekabet için vazgecilmez olan inovasyon ve yenilikci calismalari için ülkemiz cazip hale getirilirken, hem insan kaynaklarininda hem de büyük ölçekli yatırmaları ülkemize gelmelerinin önü de açılmıştır.

100 gün gibi kısa bir sürede Hazırlıkları tamamlan ve sanayi sektorunun yeniden yapilanmasi olanak sağlayacak Sanayi Sicil yasası ile Sanayi, kucuk esnaf, katma deger, sanayici gibi tanimlar yeniden tanımlanacak ve ekonomik buyume icin farkli tesviklerin uygulanabilmesinin önü açılacak.

Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarına katilan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy; kongrenin aciliş konusmasinı yapmistir. Turkiye ve romanya enerji bakanlari ile biraraya gelen ve toplantilar yapma fırsatı bulan Sayin tacoy . KKTC enerji politikalarini dünya ile paylaşma şansı bulmuştur.

TURİZM BAKANLIĞI

Turizmin gelişmesini ülkenin gelişimi için en önemli unsurlardan biri olarak gören hükümetimiz, çalışmalarına zaman kaybetmeden başlamış, ülke turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması amacı ile 2019 ve 2020 yılları içerisinde planlanan fuar tanıtım programını hazırlamıştır.

2020 Turizm sezonu ile ilgili olarak 2 milyon turist hedefini ortaya koyan hükümetimiz; bu hedef doğrultusunda ; 28 – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında, İstanbul’da düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği Toplantısı” ile KKTC ve İstanbul seyahat acenteleri yetkililerini bir araya getirmiştir. Önemli sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen ve pek çok iş bağlantısının kurulmasına vesile olan toplantının bir benzeri 18 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında, Ankara’da da gerçekleştiriliyor.

North Cyprus markasının dünyadaki vitrini olan Girne Antik Liman yenileme projesi hayata geçiyor. Girne Antik Limanı’nın iyileştirilmesi ile ilgili olarak başlatılan proje çalışmaları 100 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Hazırlanan proje çok yakında ihaleye çıkıyor.

Lokmacı sınır kapısını kullanan turistlerin güneş veya yağmur altında beklememeleri için bölge ve şehrin dokusuna uygun malzeme kullanılarak yeni düzenlemeler yapılmış, sınır kapısının önemli sıkıntılarından biri ortadan kaldırılmıştır.

Ülkemizin tek Atık Geri Dönüşüm, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisinin Tehlikeli Atık Yakma ünitesinin açılışı yapılmıştır.

Söz konusu tesisin proje ve ÇED raporu Çevre Dairemiz tarafından adım adım incelenip onaylanmıştır. Proje için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 3 kez konusunda deneyimli uzmanlar getirtilmiş ve ihtiyaç duyulan tüm destek sağlanmıştır. Ayrıca tesisten kaynaklanacak olan emisyonlar 24 saat süresince online sistemle Çevre Dairesi tarafından izlenecektir.

*Atıksu deşarjlarının sürekli izlenebilmesi ve denetlenmesi için kurulması planlanan Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) ihale hazırlıkları tamamlanmıştır.

Söz konusu proje ihalesi tamamlandıktan sonra izin almadan denize deşarj yapan tüm tesislere bu sistem kurularak deşarj edilen arıtılmış atıksuların kalite standartlarını sağlayıp sağlamadığı sürekli olarak izlenecektir.

*Uluslararası geçerliliği olan Mavi Bayrak standartlarının ülkemizde uygulanabilmesi adına Temiz Deniz Projesi için gerekli olan hazırlıklar yapılmıştır.

Projede yer alacak jüri belirlenmiş web sayfası ise kurulum aşamasına getirilmiştir. Bu proje ile ülkemiz sahillerinin kalite standartları daha iyi bir şekilde kontrol altına alınacak, ülke turizminede büyük oranda katkı sağlayacaktır.

Gemi ve yatlardan çıkan atıksu ve sintine sularının kontrol edileceği sistem olan Mavi Kart sistemi ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Bu sistemin uygulanmaya başlaması ile ülkemiz limanlarına gelen tüm gemi ve yatlara ait atıksu ve sintine suları kontrol altına alınacak, deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi ve kirliliğin önlenmesi sağlanacaktır. esi epttavm.com ile ilgili olarak teknik altyapı ve işletmesel çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmaların tamamlanmasıyla KKTC de siteye eklenmiş olacak ve ülkemizin niş ürünlerinin uluslararası olarak pazarlanmasına önemli katkı sağlanacaktır.”

TARIM BAKANLIĞI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarımsal destekler konusunda devletin mükellefiyeti olan ödemelerin gerçekleştirilmesi için yoğun çalışmalar yürütmüştür. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla çiğ süt ve süt ürünlerinin desteklenmesi, küçükbaş hayvan desteği, alan bazlı çiftçi ödemeleri ve narenciye sektörlerine bu ödemelerin yapılması sağlanmıştır. 100 günlük süre içerisinde bu sektörlere yapılan toplam ödeme miktarı 56.950.746 TL’dir.

Tahıl Ürünlerinin Fiyatı Belirlendi, üreticiye 16 milyon 870 bin TL ödeme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde hasatı yapılıp fiyatı belli olmayan Tahıl ürünlerinin fiyatlarını hükümete gelir gelmez belirlenerek üreticimizin mağduriyetini ortadan kaldırılmıştır. İlgili banka ile imzalanan protokol kapsamında alımı yapılan toplam 76,831 Ton 2019 ürünü zahire için toplam 16,870,026.71 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan tüm tahıl üreticilerine ürün bedellerinin 30 eylül tarihi itibariyle ödenmesi için çalışmalar tamamlanmıştır..

Çiğ süt fiyatları güncellendi. Kurak ve zorlu bir dönemden geçen hayvancılık sektörünün rahatlatılması için 16 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatları yeniden düzenlenmiştir.

Dipkarpaz bölgesinin pilot bölge olarak belirlendiği Proje kapsamında; soğuk zincire dahil olmayan, dağınık yapıda ve çok küçük ölçekli süt işletmelerinin, Bölgesel Soğutulmuş Süt depolarına sütlerini teslim etmeleri planlanmıştır. Projenin hayata geçmesi ile bu ölçekteki üreticilerin hem soğuk zincire dahil olmaları hem de üretime devam etmeleri sağlanmış olacaktır.

Ciklos'ta dere ıslahı projesi devam ediyor. Geçen yıl yoğun yağışlardan dolayı yaşanan üzücü sel ve su taşkınlarının bir daha yaşanmaması adına Ciklos Değirmendere’de 1.ıslah sekisi ıslahı, Dörtyol-Köprü ve Korkuteli bölgelerinde ise dereler ıslah çalışmalarının tüm projeleri hazırlanmış ve ihale aşamasına getirilmiştir.

TÜK Dipkarpaz Alım Satım Merkezi açıldı. Dipkarpaz köyündeki üreticiler ile hayvan besleyicilerine hizmet verebilmek amacı ile “Toprak Ürünleri Kurumu - Dipkarpaz Alım – Satım Merkezi”ni hizmete açtık.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 20 ülkeden ilgili bakan ve üst düzey bürokratın katılığı 17-23 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 17 Haziran Uluslararası Dünya Çölleşme İle Mücadele Günü Etkinlikleri davet alıp katılarak bayrağımızı uluslararası bir platformumda dalgalandırmış oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Onkoloji Merkezi Hematoloji Servisi hizmete açıldı. Ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından bir olan ve kanser’e yönelik tedavilerde önemli bir yere sahip Hematoloji Servisi, Dr. Burhan Nalbantoğlu yerleşkesi içinde bulunan Onkoloji Hastanesi’nin üçüncü katında hizmete açıldı. Tüm donanımları çok kısa bir sürede tamamlanarak devreye sokulan 16 yataklı Hematoloji servisi ülkemizdeki çok önemli bir ihtiyaca karşılık verecek.

Diyaliz merkezi açıldı. Hemodiyaliz hizmetlerini Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde almakta olan Güzelyurt ve Lefke bölgesi vatandaşlarımıza hem daha iyi hizmet sunmak hem de Lefkoşa’daki sıkışıklığı gidermek adına ayni anda 8 kişiye hizmet verecek Cengiz Topel Hastahanesi diyaliz merkezi hizmete girdi.

Toplum sağlığı adına önemli riskler taşıyan tıbbi atıkların taşınması ve imhası son derece önemlidir. Dr. Burhan Nalbantoğlu yerleşkesi içerisinde yer alan ancak uzun süredir kullanılamaz duruma gelmiş Tıbbi Atık Ünitesi ve Tıbbı Atık Taşıma Aracı arızaları giderilerek yeniden hizmete sokulmuştur.

Sağlık Bakanlığı uzun Yıllardır ciddi bir soruna dönüşen ilaç depolama merkezi konusunu hemen gündeme almış, ilaç depolama merkezinden tarihi geçmiş ilaçlar usulüne uygun imha için taşınmış ve yeni gelecek ilaçlarlara yer açılmıştır. Bakanlığımız ayrıca bu tür sorunlara kalıcı bir çözüm bulmak adına yeni bir otomasyon ve ilaç stok takip sistemi üzerinde çalışma başlatılmıştır.

Gerçekçi fiyatlarla ihaleye çıkılmayan pek çok ihale revize edildi. Ülke kaynaklarının en doğru biçimde ve yasal bir şekilde kullanılması hükümetimizin üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biridir. Halkın vergilerinin doğru yere ve doğru amaçla harcanması tüm kurumlarımızın üzerinde hassasiyetle durması gereken bir konudur. Bu düşünceden hareketle önceki hükümet döneminde; tıbbı cihaz, sarf malzemesi ve hizmet alımları ile ilgili çıkılan ihaleler gerek Bakanlığın gerçek ihtiyaçlarına gerekse gerçekçi miktar ve Sağlık Uygulama Tebliği fiyat limitlerine göre yeniden revize edilmiş ve sonuçlandırılmaya başlanmıştır.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI

KKTC’de Sosyal Güvenlik alanındaki en önemli projelerden biri olan ve sigortalılarımıza ciddi kolaylık ve zaman tasarrufu sağlayacak “On line “ prim ödeme dönemi Sosyal Sigortalar Dairesinde başlamıştır.İşverenler ile kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılarımız primlerini kredi kartları ile “on line” olarak ödeyebilecektir.

Özelikle son yıllarda inşaatlarda yaşanan ve tüm halkımızı üzüntüye boğan, ölümlü iş kazalarının önüne geçilmesi, bu alanda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yaygınlaştırılması ve yasal mevzuatın günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla hükümetimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planını uygulamaya koymuştur. Gerçekleştirilen yasal değişikliklerle inşaatlarda görev alan tüm paydaşların görevleri ve sorumlulukları artırılmış, detaylandırılmış ve yeniden tanımlanmıştır. Yapılan bu değişikliklerle artık hiçbir ihmal cezasız veya kimsenin yanına kar kalmayacaktır.

Ülkemizde çalışma yaşamında yer alan yabancı uyruklu çalışanların tüm işlemlerinin kayıt altına alınması, çalışanlarla ilgili etkin denetim ve kontrolün sağlanması amacıyla yürülükte olan ve elden yürütülen çalışma izin işlemleri, hayata geçirilen proje ile artık online olarak da yapılmaya başlanmıştır.

Koruma altına alınan çocukların bir aile ortamı içerisinde himaye edilip korunmalarının psiko-sosyal gelişmeleri açısından çok daha olumlu olacağı düşüncesiyle hazırlanan Koruyucu Aile Tüzüğünde yapılan bir değişiklikle çocukların bakım, eğitim ve yerleştirilmelerine ilişkin harcamalar için Koruyucu Ailelere bir asgari ücret katkı sağlanması yüz günlük sürede çalışma bakanlığımız tarafından hayata geçirilen önemli kararlardan biri olmuştur.

Sosyal Yardım Alan Kişilerle, Tüm Engelli Bireylere 250 TLBayram Katkısı yaptık. Hükümetimiz tarafından alınan bir kararla, Sosyal Hizmetler Dairesinden sosyal yardım maaşı ve çalışma dairesinden engelli maaşı alan bireylere son dönemlerde ülkemizdeki hayat pahalılığı da göz önüne alınarak 250’şer TL'lik bayram katkısı yapılmıştır. Katkıdan yaklaşık olarak 8 bin 500 kişi faydalandı.

Daha önceleri Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda yaşamlarına devam eden 12-18 yaş aralığındaki erkek çocuklar için tüm hazırlıkları tamamlanan yeni çocuk evi hizmete açılıyor.

Sosyal Sigorta Başvurularında Online Evrak Takip Sistemine geliştirilmiştir. Halihazırda kullanımda olan Sosyal Sigortalar Otomasyon sistemi, geliştirilen yazılımı ile çok daha geniş bir yelpazede hizmet verir hale getirilmiştir.

Haspolat bölgesinde faaliyete geçecek olan Engelsiz Yaşam Evi’nin II. Etap projesi tamamlanmıştır. Lapta Huzur Evi tamamen yenilendi. Yaşlılarımıza daha iyi hizmet verebilmek için Lapta Huzur Evi tamamen yenilendi.... “

Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Halkın Partisi (HP) Koalisyon Hükümeti düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki 300 günde hayata geçirmeyi planladığı projeleri de dile getirdi.

Bakanlıklara göre, hayata geçirilmesi planlanan projeler şu şekilde sıralandı:

BAŞBAKANLIK

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti 2020 – 2022 yılları arasındaki üç yıllık Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü, kapsamlı, orta vadeli hedefleri de gözeterek, sonuçlandırılacaktır. Yeni Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı hazırlanacaktır. Yatırım teşvikleri ile ilgili yeni bütüncül bir Yatırım Teşvik Sistemi hayata geçirilecektir.

Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ile ilgili, yatırımcılara yönelik teknik ve finansal destek programları geliştirilerek, ‘tek durak ofisi’ aktif hale getirilecektir.

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

51 yıllık müzakerelerin çöküşünün ardından gelinen noktada, müzakere edilmiş bir çözüm perspektifi ile barışçıl tutumumuzu muhafaza ederek, bir yandan işbirliğine dayalı farklı/alternatif çözüm modelleri ile diğer yandan AB içinde iki devlet de dahil çok daha gerçekçi ve Kıbrıs’ın mevcut şartlarında gerçekleştirilebilir yeni ve alternatif modellerin açık fikirlilikle tartışılması konusu ileriye taşınacaktır.

Gerek adada, gerekse ABD ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerinin önde gelen başkentlerine yapılacak olan ziyaret ve temaslarla proaktif diplomasi uygulaması, sesimizin uluslararası alanda duyulmasının sağlanması çalışmaları hız kesmeden sürdürülecekir.

Ada etrafındaki hidrokarbonlar konusunda Kıbrıs Rum tarafının provokatif ve haklarımızı yok sayan tek yanlı faaliyetlerine karşılık verilmeye devam edilecek, kazı da dahil olmak üzere haklarımızın muhafazası sağlanacaktır.

Uluslararası toplumun GKRY’ne, tek yolun diplomasi ve işbirliği olduğunu telkin etmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda diplomatik girişimlerimiz artarak sürecektir.

Kapalı Maraş: Envanter çalışması en erken zamanda tamamlanacak, bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular temelinde hayata geçirilecek olan politika şekillendirilecek ve adım adım uygulamaya konulmaya başlanacaktır.

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

Girne Ortaokulu yapımı tamamlanacaktır. İskele Türk Maarif Koleji binası açılacaktır. Yeni Tiyatro Binası’nın insaşına başlanacaktır. Lefkoşa Mesleki Eğitim Kampüsü Projesi tamamlanacaktır.

MALİYE BAKANLIĞI

Tarihte ilk kez iç borçların ödenmesine ilişkin protokol Kooperatif Merkez Bankası ile izmalanacak.

E-Fatura dönemi başlatılacak. Araç Otomasyonu devreye sokulacak

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Sosyal Konut Projesinin temeli atılacaktır. Hazırlıkları tamamlanmış İmar Planları yürürlüğe girecektir.

İnsan onuruna yaraşır yeni bir cezaevi hizmete açılacaktır. Mekansal Adres kayıt sistemi MAKS Projesi hayata geçecektir. Yeni Vatandaşlık ve Daimi İkamet yasaları yürürlüğe girecektir.

BAYINDIRILIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, İskele-Çayırova Yolu, Girne Batı Çevre Yolu Projeleri tamamlanacaktır.

Toplu taşımacılıkta bölgesel kooperatifleşme/şirketleşme sağlanacak ve tüm hatlarda elektronik ödeme sistemi, araç içi görüntüleme, mobil uygulama ile araç takip ve yolcu bilgilendirme standart hale getirilecektir.

Limanlar Dairesi'nin Denizcilik İşleri Dairesi'ne dönüştürülmesi tamamlanmış olacak ve Gazimağusa ile Girne Limanlarının kamu-özel işbirliği ile işletimi başlamış olacaktır.

Telekomünikasyon Dairesinin yeniden yapılandırılması tamamlanmış olacak ve ülke geneli bakır kablo envanterinin fiber optik kablo ile değişim projesi başlatılmış olacaktır. Ehliyet sistemimiz uluslararası standarta kavuşturulacaktır.

Kırmızı ışık, hız ve şerit ihlal tespit kameraları, trafik yoğunluğunu tespit edip farklı güzergahlara yönlendirme yapabilen uygulamalar, hareket halinde araç ağırlık ölçümü yapabilen kantar gibi akıllı trafik sistemleri uygulanmaya geçirilecektir.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI

8 Tematik Alanda, ekonomik gelişim sağlanması adına, KOBİLERE özel kredi ve hibe programları başlatılacaktır. Lefkoşa Fuar alanı yenileme projesi başlatılacaktır. Enterkonnekte sistemle ilgili, ihale aşama süreçleri tamamlanacaktır.

TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI

Turizm Strateji Planı hazırlıkları tamamlanacaktır. Turizm İstatistikleri Otomasyon Projesi devreye sokulacaktır.

Girne Turizm Antik Limanı yenileme çalışmaları tamamlanacaktır.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Tarım Entegre Kayıt Sistemi (İzlenebilir Gıda Sistemi) hayata geçirilecektir. Devlet üretme çiftliklerinin damızlık küçükbaş yetiştirme kapasitesi artırılacaktır. 245 kilometrelik eksik içme suyu altyapı projeleri tamamlanacaktır.

Halen devam eden Dere Islah çalışmaları tamamlanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Yarım kalan Güzelyurt Hastahanesi projesini bitirme çalışmalarına başlanacaktır. TC – KKTC Sosyal Güvenlik Antlaşmas uygulamaya sokulacaktır. İlaç Depo Otomasyon Sistemi Projesi hayata geçirilecektir.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası’na geçiş sağlanacaktır. Yeni İstihdam Destekleme Rerofm Paketi hayata geçirilecektir.

KKTC’de Çalışma Hayatında kayıtdışı işçiliği önleyen gerekli yeni yasal düzenlemeler yapılacak ve Çalışma Affı getirilecektir. Engellisiz Yaşam Evi Projesinin ikinci Etabı tamamlanacaktır.

Engelli vatandaşların iş gücü piyasasına katılmalarına olanak sağlayacak Engelli İstihdamı Teşvik uygulaması başlayacak”

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2019, 22:05