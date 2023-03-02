Tatar KKTC'ye döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üç ile taziye ziyaretini tamamlayarak, KKTC'ye döndü.

Tatar'ı Ercan Havaalanı’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, GKK Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraklı ve diğer yetkililer karşıladı.

Günübirlik temasları çerçevesinde Gaziantep AFAD Merkezi’nde yetkililerle bir araya gelen Tatar, Kahramanmaraş'ta Karacasu Konteyner Kent ile Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’ndeki Çadır Kenti ziyaret etmişti.

Tatar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören depremzedelere de ziyarette bulunarak, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.