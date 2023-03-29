Tatar, “Kuzey Kıbrıs İçin Özgürlük ve Adalet Kampanyası” resepsiyonuna katıldı.. Tatar: “Kıbrıs Türk halkı artık adalet istiyor"

Londra'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet Kampanyası resepsiyonuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı Kıbrıs adasında eşit partnerdir. Uluslararası camia ve garantör ülke İngiltere’ye sesleniyorum; Kıbrıs’ta artık gerçekleri görme zamanı geldi, Kıbrıs Türk Halkı devletiyle, kurumsal yapısıyla eşit bir halktır, artık adalet istiyoruz” dedi.

Londra’da Westminster’de yer alan resepsiyona, lordlar, İngiliz milletvekilleri, diplomatlar, büyükelçiliklerin yetkilileri, eski İngiliz bakanlar, medya mensupları, akademisyenler, hukukçular, siyasiler, iş insanları ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile davetliler katıldı.

Resepsiyonda İngiliz parlamenterler ve lordlarla sohbet eden Tatar, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu eşit iki devlet zeminindeki yeni siyaseti anlattı ve Kıbrıs Türk Halkının artık adalet istediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kampanya ya destek verdiklerini ifade ederek, “Biz Kıbrıs’ta eşit ortağız. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de eşit ortak kurucuyuz. Osmanlı döneminden beridir Kıbrıs’ta Türk varlığını yaşatıyoruz” dedi.

Osmanlı’dan adayı kiralayan İngiltere’nin Kıbrıs’tan çekilirken adayı Türkiye’ye bırakması gerektiğini ancak bunu yapmadığını kaydeden Tatar, bu süreçte adada sorunlar yaşanmaya başladığını belirtti.

Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğunu, destek verdiğini ifade eden Tatar, 1974’ten beridir adada Türkiye sayesinde barış ve huzur olduğunu kaydetti.



Kıbrıs’ta 50 yıldır iki bölge olduğunu, BM’nin iki taraf arasında müzakereler yürüttüğünü ancak çözüm bulunamadığını ve federal çözüm arayışının tükendiğini anlatan Tatar, ortaya konan tüm planlara karşı duran Rum tarafının Enosis hayallerinin bitmediğini, tek amaçlarının Türk askerinin adadan çıkması olduğunu söyledi.Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak egemen iki devlete dayalı çözüm modelini içeren yeni siyaseti ortaya koyduklarını ifade ederek, “Kıbrıs’ta eski acı günlere dönmeyeceğiz, geçmişi iyi bilerek ve unutmadan geleceği riske atmadan kuracağız” diye konuştu.Türkiye sayesinde bugün Kıbrıs’ta barış ve huzur içinde yaşadıklarını, yeni siyaseti ortaya koyarken de hep geleceği düşünerek hareket ettiklerini belirten Tatar, İki devletli çözüm modelinin; Kıbrıs’ta adil kalıcı sürdürülebilir bir çözüm için en doğru model olduğunu söyledi.Çözüm sürecine AB’nin dahil olamayacağını çünkü AB’nin taraf olduğunu işaret eden Tatar, garantör ülke İngiltere’ye, Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve adalet isteğini duyması çağrısı yaptı.Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta Rum halkı kadar eşit olduğunu vurgulayan Tatar, “eşitlik ve adalet istiyoruz” dedi.Kıbrıs’taki gerçeklerin artık görülmesi gerektiğini ifade eden Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Rum komşularımıza saygı duyuyoruz ama biz de aynı saygıyı görmek istiyor ve bekliyoruz. İki devlet modelinde kazan kazan stratejisiyle birlikte geleceği kurabiliriz” ifadelerini kullandı.Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Kıbrıs’ta iki devlet vizyonu” kitabı da dağıtıldı.