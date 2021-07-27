Tatar: "Maraş açılımı, insanlığa bir katkı"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şube Başkanı Halil İbrahim Soysal ve beraberindeki heyeti kabul etti. KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’nin de bulunduğu kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlık görevinin önemine vurgu yaparak, tüm muhtarları sevgiyle selamladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile olan gönül bağının karşılıklı temaslarla sürmesinin büyük anlam taşıdığını ifade eden Tatar, yeni nesillere Kıbrıs davasını anlatmanın görevleri olduğunu ve bu anlamda temasların sürdürmenin önemini vurguladı.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şube Başkanı Halil İbrahim Soysal ise, KKTC’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ve KKTC ile olan ilişkilerin güçlenerek sürdürülmesi isteğini dile getirdi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDEN ALDIĞIMIZ DESTEK KUTSAL VE ÖNEMLİDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs davasını Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sürdürdüklerini kaydederek, Rum-Yunan ikilisinin zihniyetinin değişmediğini, Kıbrıslı Türkleri bir azınlık statüsüne indirgeyerek zaman içinde Türkiye’nin adadan çekilmesini amaçladıklarını söyledi. Kıbrıs Türk halkının barış, esenlik ve güvenlik içerisinde yaşayabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nden alınan desteğin kutsal ve önemli olduğunu belirten Tatar, Türkiye’nin adadan çekilmesinin Kıbrıslı Türklerin sonunun başlangıcı olacağını ve buna izin verilmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliği vizyonunu Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ortaya koyduğunu kaydeden Tatar, hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılıklı ulusal güvenliği için iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

“MARAŞ AÇILIMI İNSANLIĞA BİR KATKI”

Cenevre’deki Kıbrıs toplantısında bu vizyonu dile getirdiğini ve artık Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladığını belirten Tatar, Maraş açılımının da izlenen politikanın başka bir ayağı olduğunu kaydetti. Bu kadar senedir Kıbrıslı Türklerin gösterdiği iyi niyete karşın Kıbrıs Rum tarafının bir anlaşma niyetinin olmadığını anlatan Tatar, 47 yıl daha Maraş’ın kapalı olarak kalmasının bir anlamının olmadığını ve Maraş açılımının insanlığa bir katkı olarak değerlendirildiğini dile getirdi. Maraş’taki hak sahiplerinin KKTC yönetimine gelip yerleşebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, son altı ayda Kıbrıs’ta dünyada ses getiren önemli gelişmelerin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümünde Kurban Bayramı ile birlikte iki bayramın kutlandığını ve ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve geniş ekibiyle, dünyaya haklı davada Türkiye Cumhuriyeti ile tam uyum içerisinde olunduğu mesajının bir kez daha verildiğini belirtti.