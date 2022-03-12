Tatar, MÜSİAD heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya Diploması Forumu’nda, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Heyetler arası yapılan görüşme, Nest Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleşti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı heyetinde Müsteşar Okan Donangil ile KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü yer aldı.

MÜSİAD Heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, Genel Sekreter Cihat Terzioğlu, Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören ve Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı Selim Sar da yer aldı.