Tatar: “New York görüşmelerine Sayın Erdoğan’ın ‘KKTC’nin tanınması çağrısı’ damga vurdu”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta gerçekleştirilen BM Genel Kurulu’na ve görüşmelere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “KKTC’nin tanınması çağrısının” damgasını vurduğunu söyledi.

Türkiye ile birlikte ortaya koydukları eşit egemenliğe dayalı yeni siyasetin bu çağrı ile birlikte daha da güçlendiğini ifade eden Tatar, yeni siyasetin daha ileriye taşınması için Anavatan Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tatar, New York’ta kendisi ve heyetinin var gücüyle Kıbrıs Türk Halkının haklı davasını anlattığını, haklılığını ortaya koyduğunu ve özellikle yeni siyasetin; eşit egemenlik ve uluslararası eşit statü temelinde bir anlaşmanın adada ve bölgedeki barışın tesisi açısından da önem taşındığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul çalışmaları kapsamında yaptığı temasları tamamlanmasının ardından ülkeye döndü.

Ercan’da temasları ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Tatar, New York’ta başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer yetkililer ile görüştüğünü, heyetinin de BM Genel Kuruluna katılan ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin temsilcileri ile görüşüp Kıbrıs Türk Halkının haklı davası ve yeni siyasetini anlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, basın toplantısında, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Özel Temsilci M. Ergün Olgun, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve Özel Danışman Osman Ertuğ eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta yakın ilgi alaka gördüklerini, Kıbrıs Türk Halkının haklı sesini duyurmak için birçok temaslarda bulunduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak kendisi yanında Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve heyetinin genel kurul çalışmaları kapsamında ciddi temaslar yaptığını ifade eden Tatar, Genel Sekreter ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs Türk halkının haklı talebi olan egemen eşitliğini BM kayıtlarına geçirdiklerini vurguladı.

Orada yeni siyaseti sonuna kadar taşımak kararlılıklarını ortaya koyduklarını ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta artık federal temelde bir anlaşma olamayacağını, yapılan görüşmelerin netice vermediğini ve ortada olan devlet ve toplum dengesizliği içinde bir anlaşmaya ulaşılamayacağını söylediklerini anlattı.

Yeni bir müzakere sürecinin başlamasının ancak yeni siyasetin kabulü ile mümkün olabileceğini, ancak bu konuda ortak zemin bulunamadığını ifade eden Tatar, ayrıca Güney Kıbrıs’ta seçimlerin olduğunu, Rum liderin BM’de “saldırgan ve gerçeklerden kopuk” bir konuşma yaptığına işaret etti. Tatar, Genel sekreter ile kişisel yetkili atanması, ortak zemin çalışmaları gibi tüm konuları masaya yatırdıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı konuşmada, hem yeni siyasetin, hem egemen eşitlik temelinde bir anlaşma, Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıkları anlattığını ifade eden Tatar, Erdoğan’ın “KKTC’nin tanınması” çağrısının görüşmelere damga vurduğunu söyledi.

Uluslarası topluma yapılan tanınma çağrısının çok önemli olduğunu ifade eden Tatar, “değişen konjonktür içinde Anavatan Türkiye tarafından yapılan bu çağrının Kıbrıs Türk halkının hakkı olduğunu” kaydetti.

Bu çağrı ile KKTC gerçeğinin ön plana çıkarıldığını ifade eden Tatar, egemen eşitlik ve uluslararası statünün Kıbrıs Türk Halkı adına önemli olduğunu, çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti’nin artık bir Rum devleti olduğunu işaret etti.

Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk halkının hak hukuk ve egemenliğinin pekişmesi için KKTC’nin güçlenmesinin öncelikleri olacağını ifade eden Tatar, temasları kapsamında, Rum tarafına kaldırılan silah ambargosunun adadaki gerginliği artıracak bir unsur olduğunu da anlattıklarını söyledi.

Tatar, genel sekreterden, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu iki devletin işbirliğini geliştirecek önerileri de Rum yönetimine aktarılması konusunda gerekli adımların atılması gerektiğini söylediğini ifade ederek, Genel sekreterin tarafsız, açık fikirliliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Barış gücünün KKTC makamları ile bir temasının olmamasının rahatsızlık yarattığını da aktardıklarını ifade eden Tatar, “KKTC olarak BM ile resmî anlaşma yapmak istediğimizi ilettik” dedi.

Heyetinin de BM üyeleri ABD, Rusya,İngiltere, Fransa gibi ülkelerin temsilcileri ile Kıbrıs meselesinin özünü ve yeni siyasetin neden ortaya çıktığını anlattığı görüşmeler yaptığını ifade eden Tatar, Türk Evinde de basın ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiğini, olumlu temaslar yaptığını söyledi.

New York’ta Kıbrıslı Türklerle de görüştüklerini, son gelişmeleri paylaştıklarını ifade eden Tatar, “New York’ta var gücümüzle Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlattık, egemen eşitlik temelinde yeni siyasetimizi ortaya koyduk, yoğun temaslarda bulunduk, İslam İşbirliği Teşkilatı, BM daimi temsilcileri ile görüşmeler yaptık ama New York görüşmelerine sayın Erdoğan’ın uluslararası camiaya yaptığı KKTC’nin tanınmasına yönelik çağrısı damgasını vurdu” dedi.