Tatar, Saner ve Pilli yarın aşı olacak

Tatar, Saner ve Pilli yarın aşı olacak
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KKTC’de Covid-19 aşılarının yapılmasına yarın başlanacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ersan Saner’e ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye, Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 aşılarının ilk dozu yapılacak.

Sağlık Bakanlığı’nın, bugün sabah Türkiye  Cumhuriyeti'nden ambulans  uçakla 20 bin doz Sinovac aşısının ülkeye geldiğini açıklamasının ardından KKTC’de de aşılama süreci yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ersan Saner’e ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye saat 11.15’te, Acil Durum Hastanesi’nde ilk doz aşılar yapılacak. 

Başbakan Saner bugün yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı aşı programı çerçevesinde sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaçlı kesimler başta olmak üzere aşılamanın başlayacağını ve nüfusun yüzde 80’inin aşılanmasını hedeflediklerini belirtmişti.

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