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Tatar, Türkiye'deki deprem ile ilgili mesaj yayınladı

Tatar, Türkiye'deki deprem ile ilgili mesaj yayınladı
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Başbakan Ersin Tatar, bu akşam Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle mesaj yayınladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

"Elazığ’da akşam saatlerinde meydana gelen deprem ve depremde kardeşlerimizin yaşamlarını yitirmeleri bizi derinden üzmüştür. Şahsım, Kıbrıs Türk Halkı ve hükümetim adına tüm Türkiye’ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah ,  Türkiyemizi , bizi ve tüm insanlığı felaketlerden, afetlerden, depremlerden korusun."

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