Tatar ve eşinden Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek öğrenci ve eğitmenlerle bir araya geldi ve öğrencilerin atölye çalışmalarını izlediler.



Otizmde farkındalığı artıracak ilgili yasal düzenlemelerin Meclis’te ele alınarak bir an önce yasalaşmasının gerekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, otistik bireylerin sosyal, maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesine verdikleri tüm desteğin devam edeceğini kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 14:47

Bilinçli bir eğitimle, toplumsal hassasiyet ve devletin sahip çıkmasıyla otistik çocuklarımızın eğitimsel gelişimlerinin olması gerektiği gibi devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, emek veren tüm aile ve eğitmenlere teşekkürlerini iletti.Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde eğitim ve öğretime devam eden çocuklarımızla ilgili olası bir eksiklik yaşanması durumunda ilgili birimlerin gerekli dayanışmanın en güzel örneğini gösterdiğini, gerekli durumda göstermeye devam edeceğini de belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin kurum ve kuruluşlarıyla gerekli tüm hassasiyetin gösterilerek otizmli çocuklarımızın topluma kazandırılmasına devam edileceğini kaydederek duyarlılık ve özveri gösteren herkese teşekkürlerini iletti.