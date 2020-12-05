Tatar: "Vekalet konusunda yanlış bilgiler dolaşıyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dünkü görüşmede konuşan Tatar, Emekli Polisler Derneği’yle yıllardan beridir istişare içerisinde olduğunu kaydederek, Derneği heyetini kabul etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Zor da olsa, devam etmekte olan Covid 19 salgının başarıyla yönetildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, rehavete kapılmadan gerekli önlemlerin uygulanmaya devam edilmesinin önemine dikkat çekerek, halk sağlığını korumaya yönelik adımların atılmasına devam edileceğini belirtti.

Hükümet kurma çalışmalarına da değinerek hükümetin en kısa sürede kurulması temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, parti başkanlarıyla görüşmesinin ardından hükümeti kuracağına inandığı bir milletvekilini hükümeti kurmakla görevlendireceğini söyledi.

“YANLIŞ BİLGİLER DOLAŞIR”

Başbakanlık görevinin vekâletiyle ilgili kamuoyunda bazı yanlış bilgiler dolaştığının, lakin kendisinin Başsavcılık’tan alınan görüş doğrultusunda hareket ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Asil olmadan vekâlet olmaz” diye konuşarak konuya açıklık getirdi.

Ülkede asayişin sağlanması açısından polislerin görevlerini zor koşullarda yıllardır yürüttüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı, halka hizmet için özveriyle çalışan polislerin halkın gönlünde taht kurduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin İngiliz Sömürge Dönemi’nde de polis teşkilatında üst düzey görevleri başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi. Polis teşkilatının bugün Türkiye’nin de büyük desteğiyle güçlü bir kurumsal yapıya ulaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Emekli Polisler Derneği’nin bilgi, birikim ve deneyimlerinden faydalanmanın öneminin altını çizerek Derneğe çalışmalarında başarılar diledi.