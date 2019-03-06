TCG Bora hücumbotunun gemi komutanından Güngördü'ye ziyaret

Girne Limanı’na demirleyerek halkın ziyaretine açılan TCG Bora hücumbotunun gemi komutanı Deniz Binbaşı Kadir Umut Tercan, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli komutanları Girne’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konuşmaların ardından başkan Güngördü, ziyaret anısına plaket takdim ederken, Deniz Binbaşı Kadir Umut Tercan ise Güngördü’ye geminin şapkasını verdi.