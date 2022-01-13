TDP adaylarından Güzelyurt çarşısına ziyaret

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, dün Güzelyurt çarşısını ziyaret etti

TDP Basın Bürosuna göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ziyarette yaptığı konuşmalarda, ekonomik krizden en fazla etkilenen bölgelerin başında da Güzelyurt geldiğini, Hükümetin ise kriz döneminde adil ve eşit davranmadığını savundu.

Özyiğit, TDP olarak çalışmalarının Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgür bir şekilde yaşayabilmesi, kendi ayakları üzerinde duran bir yapı kurulabilmesi, yaşamın her alanında adil paylaşım ve fırsat eşitliği yaratılması, kaliteli ve eşit hizmet, kısacası sosyal devlet olma yönünde olduğunu anlattı.

Hükümetin dar gelirlileri göz ardı ederken bazı zümreleri hep korunduğunu da savunan Özyiğit, “Her şeyin adil olmasını, adilce paylaşılmasını istiyoruz” dedi.