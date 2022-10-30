TDP: “Kamu görevlilerinin Kur'an kurslarına katılmaya zorlanmasına derhal son verilmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, kamu çalışanlarının mesai saatinde Kur'an kursuna gittiklerine yönelik iddialara tepki göstererek, “Kamu görevlilerinin Kur'an kurslarına katılmaya zorlanmasına derhal son verilmeli” dedi.

Yazılı açıklama yapan Özkunt, son zamanlarda Anayasa’nın temel unsurlarından biri olan laiklik ilkesini zayıflatmaya ve yok etmeye yönelik faaliyetlerin yoğunlaştığını belirterek, “Ha tenis kursu, ha Kur'an kursu diyerek ve yine ilahiyat koleji açılışının dönemin sol görüşlü başbakanı tarafından kurdelesi kesilerek geçmişte sol çevreler tarafından bile normalleştirilmesinin önü açılan laiklik karşıtı bu dayatmalar Anayasaya aykırı ve çağ dışıdır” dedi.

Özkunt, ülkede yaşanan son gelişmelerin, laiklik karşıtı adımların sistemli bir şekilde tahakküm ve baskı halinde atılmaya devam edeceğini gösterdiğini öne sürerek, TDP ve TKP’nin, demokrat ve yurtsever kesimlerin birlikte hareket etmesi ile laiklik karşıtı, demokrasi ve irade düşmanı olan baskıcı dayatmalara karşı “külliyeye hayır” diyerek ortak mücadele yürütülmesi için çaba gösterdiğini belirtti.

- Seçim hesapları bu mücadele birlikteliğinin önüne geçmemeli”

Özkunt, seçim hesaplarının bu mücadele birlikteliğinin önüne geçmemesi gerektiğini vurgulayarak, ülke için demokrasi, irade, özgürlük ve laiklik ilkesine sahip çıkmak için yurtsever halkın katılımı ile örgütlerin birlikte mücadelesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kur'an kurslarına üst düzey kamu görevlilerinin mesai saatinde katılması ve kamu görevlilerinin bu kurslara katılmaya zorlanması iddialarını “skandal” olarak değerlendiren Özkunt, “Derhal buna son verip gerekli cezanın laiklik karşıtı bu faaliyeti yürütenlere uygulanması elzemdir” dedi.