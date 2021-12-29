TDP milletvekili adayları Hak-Sen’i ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, Eşit Hak ve Adalet Sendikasını (Hak-Sen) ziyaret etti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP milletvekili adayları, Hak-Sen Başkanı Eren Büyükoğlu ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, örgütlü toplumların mutlaka demokrasiyi içselleştirmiş ve yaşam biçimine dönüştürmüş toplumlar olduğunu belirterek, “Sendikalar çalışma yaşamının, sendikalaşma da bizim olmazsa olmazımızdır” dedi.

2016 yılında özelde sendikalaşma ile ilgili paydaşlarla birlikte Meclis’e öneri sunduklarını hatırlatan Özyiğit, dörtlü hükümet döneminde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının icraatları kapsamında basın alanında başlatılan sendikalaşma ile birlikte toplamda 13 basın kuruluşu ile toplu iş sözleşmesi imzalandığını aktardı.

Bu adımlara rağmen halen on binlerce özel sektör çalışanının sendikasız olduğuna işaret eden Özyiğit, “Özellikle pandemi döneminde en fazla mağduriyeti bu kesimlerin yaşadığını, devletin de bu kesimlere sahip çıkmadığını” belirtti.

Kamu Reformu konusunda da ısrarlı olduklarını ve Kamu Reformu Yasasını yeniden Meclis’e taşıyacaklarını belirten Özyiğit, Üçlü Kararname Sistemi’nin kapsamının daraltılarak müsteşar ve özel kalem müdürü ile sınırlanmasını, diğer üst kademe yöneticilerinin ise liyakata göre hiyerarşik düzen içinde atanmasını öngördüklerini ifade etti.