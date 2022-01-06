TDP milletvekili adayları Koop-Sen’i ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP olarak “kooperatiflerin gerçek sahiplerine iadesinden yana olduklarını” ifade ederek, “TDP iktidarında kooperatifçiliğin geliştirilerek Kıbrıs Türküne daha fazla hizmet vermesinin sağlanacağını” söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kooperatif Görevlileri Sendikası’na (Koop-Sen) ziyarette bulundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs’ın “onur ve gurur meselesi” olan kooperatiflerin Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesinde “çok önemli” bir yeri olduğunu söyledi.



“KKTC’nin kuruluşundan hemen sonraki hükümetin kooperatiflerin kurumlarına el koyduğunu ve bu durumun halen sürdüğünü” belirten Özyiğit, “Bize göre bu doğru değildir, TDP olarak kooperatiflerin gerçek sahiplerine iadesinden yanayız” dedi. Özyiğit, TDP iktidarında kooperatifçiliğin geliştirilerek Kıbrıs Türküne daha fazla hizmet vermesinin sağlanacağını vurguladı.Kooperatifçiliğin hem ülkede hem de dünyadaki gelişmelere göre yeniden şekil alması gerektiğini belirten Özyiğit, “Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, ticari banka hüviyetine kavuştu. Ticari banka da olsun tabi, oradan edeceği gücü kooperatifleşme için kullanacaksa buna itirazımız olmaz, ama bu esas misyonunu unutmadan olmalı” dedi.“Kooperatifin dönem dönem siyasiler tarafından bilerek ve isteyerek diğer bazı kamu kurumlarında olduğu gibi batırılıp, kapatılmak ve aslında kendilerine iş imkânı yaratmak için kullanıldığını” ifade eden Özyiğit, bu anlayışı kabullenmelerinin mümkün olmadığını söyledi.“Bunlar olurken kimsenin hakkını de yemeyelim, Koop Süt buradaki kooperatifler sayesinde ayakta kaldı” diyen Özyiğit, Koop Süt bugün ayaktaysa, bunun 15 kooperatifin sayesinde olduğunu kaydetti.