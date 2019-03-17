TMT Mücahitler Derneği'nden Çanakkale Zaferi mesajı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, “Bu büyük ve önemli zafer gününü gururla anıyor ve kutluyoruz” dedi.

18 Mart’ın aynı zamanda kara, deniz ve hava şehitlerini anma günü olduğunu belirten Bayar, “Çanakkale şartlar ne kadar zor, düşman ne kadar güçlü olursa olsun Türk’ün birlik içinde vatan ve istiklali için en büyük zorlukları bile yenebileceğini gösteren ve yüzyıllar geçse bile unutulmayacak çok özel ve büyük bir zaferdir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının da yarım yüzyıldır direniş sürdürdüğünü de belirten Bayar, “Vatanımızı ve haklarımızı savunuyoruz. Haklıyız ve başarılı olacağımıza gönülden inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.