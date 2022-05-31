Toplumsal Varoluş Platformu, dernek, birlik ve sivil toplum örgütleriyle geniş birbirliktelik oluşturulması yönünde görüş birliği sağladı

Toplumsal Varoluş Platformu, dernek, birlik ve sivil toplum örgütleriyle geniş birbirliktelik oluşturulması yönünde görüş birliği sağladı
banner83
banner80

Toplumsal Varoluş Platformu, toplumsal varoluşun ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesi ile sağlanabileceği inancıyla diğer dernek, birlik ve  sivil toplum örgütlerini de katarak çok geniş bir birliktelik oluşturulması yönünde görüş birliği sağladığını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Toplumsal Varoluş Platformu adına yaptığı yazılı açıklamada, Toplumsal Varoluş Platformu’nun, mücadele alanını genişletmek adına yaptığı toplantıya sendikalar yanında, çeşitli meslek örgütleri ve birliklerin de katıldığını söyledi.

Bengihan açıklamasında, toplantıda “teslimiyet" protokolüne, zamlara, “Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahalelere” karşı  durmak, ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması adına ortak mücadele etme kararlılığı vurgulandığını kaydetti.

YORUM EKLE
Gönder
﻿