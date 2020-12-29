Toprak Ürünleri Kurumunda grev

Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanlarının maaş, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle bugün tam gün grev yapıyor.
Saat 11.00’de grev başlatan KAMU-İŞ üyesi TÜK çalışanları, Başbakanlık önünde eylem yapıyor.
Bakanlar Kurulu toplantısı için Başbakanlık’a gelişinde eylemcilerle karşılaşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanlığı’ndan katkı gelmemesi halinde TÜK çalışanlarının maaşlarının ödenemeyeceğini söyledi.
Basın açıklamasının ardından eylemciler Başbakanlık önünde bekleyişlerini sürdürüyor.