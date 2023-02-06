Töre: “Sabırla arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Adıyaman’da enkaz altında kaldığı belirtilen öğrencilerin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bilgisini aldıklarını, sabırla arama- kurtarma çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

Töre, Adıyaman’da görev yapan GAP Gazeteciler Birliği Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Töre Anavatan Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Anavatanda yaşanan sevincin kendi sevinçleri üzüntüleri de kendi üzüntüleri olduğunu ifade eden Zorlu Töre, büyük bir keder içerisinde olduklarını söyledi.

Sabah saatlerinde Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu anma törenine katıldığını aynı zamanda Arpalık Şehitlerini andıklarını ifade eden Zorlu Töre, 6 Şubat’ın yaşanan deprem felaketi nedeniyle kara bir gün olarak hafızalarda yer edineceğini belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılar başsağlığı dileyen Başkan Töre, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara da bir an önce de ulaşılmasını temenni etti.

Şu anda Adıyaman’da enkaz altında kaldığı belirtilen öğrencilerimizin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bilgisini aldıklarını dile getiren Töre, sabırla bu çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.