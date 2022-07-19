Töre: “Tarihi geriye çevirip o günleri yeniden yaşayamayız"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın yıl dönümü nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Genelkurmay II. Başkanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.

Kabulde Kıbrıs Türk barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de yer aldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Org. Selçuk Bayraktaroğlu bu mutlu günde KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve 20 Temmuz Harekâtı'nda şehit olan mücahitlere ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline Allahtan rahmet, gazilere de şükranlarını belirtti.

Org. Bayraktaroğlu kendisinin de 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nda görev yaptığını, dolayısıyla Kıbrıs’ı ve Kıbrıs’ın gerçeklerini çok iyi öğrenme fırsatı bulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın “İki Eşit Egemen Devlet” siyasetini de selamlayan Orgeneral Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar’ın selamlarını ileterek sözlerini sonlandırdı.

-Töre

Ardından sözü alan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının 1878’den 1974’e kadar Anavatan Türkiye’yi bazen gözyaşları, bazen sevinç bazen de hüzünle beklediğini belirtti. Meclis Başkanı Töre, 20 Temmuz’a giden süreç ile ilgili olarak “Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü birçok defalar tabii ki işe yaradı. Müdahale edildi ve katliamlar engellendi” dedi.

Töre, Rum ve Yunanlıların Megal-i İdea ve ENOSİS hedeflerinin devam ettiği için kendi içlerinde de bir darbe ile Makarios’u devirdiklerini ve bu noktadan sonra Türk Ordusunun adaya gelmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

-"Vazgeçmeyiz"

“20 Temmuz günü, şafak vakti kahraman Türk ordusu mücahitlerle buluştu” ifadelerini kullanan Zorlu Töre, “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti, bu kurtarılan topraklar üzerinde kuruldu. Biz buralarda ne Türk ordusundan ne KKTC’den ne de anavatan Türkiye’den asla vazgeçmeyiz. Tarihi geriye çevirip o günleri yeniden yaşayamayız. Allah bize bir daha 1878’deki gibi bir Türk ordusunun adadan ayrılmasını göstermesin” diye konuştu.

Meclis Başkanı Töre, Kıbrıs Türk Halkı için Türk Ordusu ve Türk Milleti bedenindeki canı ve damarlarındaki kandır diye vurguladı ve Türk Ordusu’nun Kıbrıs’tan gitmemesi için “elimizden geleni yapacağız” dedi.

Töre, Merhum Başbakanlar Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’a, 20 Temmuz’u gerçekleştiren Kuvvet Komutanlarına, şehitlere ve gazi olup sonradan hayatını kaybedenlere, Mücahitlere, TMT mensuplarına ve mücahit olmadığı halde sivil olarak çoluk çocuk katliama uğrayıp hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve “Yaşasın 20 Temmuz” dedi.