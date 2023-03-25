Töre Yazıcıoğlu'nun vefatının 14.yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14.yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Muhsin Yazıcıoğlu dürüst ve dik duruşlu bir siyaset anlayışının simgesiydi. Kolektif ekip ruhuna ehemmiyet veren, inandığını yaşayan, ciddiyetinden ve dik duruşundan ödün vermeyen değerli bir liderdi. Ülke ve memleket menfaatlerini her daim ön planda tutan bir zihniyete sahipti. Sadece siyasi kimliğiyle değil, aynı zamanda büyük bir vatansever ve kendisini davasına adamış değerli bir kişilik olarak da Türk halkının sevgisini kazanmış büyük bir Türk milliyetçisiydi. Türk İslam ülküsü O'nun şaşmaz idaeliydi. Yaşamı boyunca kişiliği, karakteri, siyaset üslubu ve ilkeli duruşuyla Türk milletinin yetiştirdiği örnek şahsiyetlerden biri olmuştur. Elim bir helikopter kazası neticesinde hayatını kaybeden merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet dilerim. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.”