Töre’den TBMM’ye taziye ziyareti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, deprem felaketi sonrası Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclisi’nin taziyelerini iletmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’a bir ziyaret gerçekleştirdi.



Ziyarette Başkan Töre’nin heyetinde Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenedefe, Meclis İdari Amiri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen yer aldı.

Görüşmede TBMM heyetinden Türkiye - KKTC parlamentolar arası dostluk grubu başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem’in yanı sıra dostluk grubuna üye Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve İzmir Milletvekili Necip Nasır’da hazır bulundu



Ziyarette ilk sözü alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çok büyük bir felaket yaşandığını ifaden ederek, taziye amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Şentop: “Sizin acınız bizim acımız, bizim acımız sizin acınız ifadelerini kullandı.”

Şentop “Milletimize başsağlığı diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz, böyle felaketleri Cenab-ı hak yaşatmasın diyoruz” dedi.

Toplamda kayıtlara göre 49 KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini aktaran Şentop başsağlığı dileklerini iletti.

Feleketin ilk anından itibaren KKTC’nin arama kurtarma çalışmaları ve yardım destek çalışmalarımdan dolayı müteşekkir olduklarını söyleyen Şentop yaraların sarılması için çalışmaların başladığını aktararak acil olarak çadırlardan konteyner kentlere geçi yapılacağını ardından 1 yıl içinde de kentlere geçişin sağlanacağını ifade etti, mağduriyetlerin giderileceğini aktardı.

GKRY’ndeki seçimlerden de söz eden Mustafa Şentop yeni bir dönemin ve siyasi bir iktidarın ortaya çıktığını vurguladı. Şentop “Arzu ettiğimiz şey Sayın Tatar’ın ortaya koyduğu yeni vizyon çerçevesinde Kıbrıs Türkü’nün haklarını koruyan eşit egemen, iki farklı halk ve devlet anlayışı içerisinde bir çözüm, arzu ederiz ki yeni bir değerlendirme yaparlar ve adadaki realiteyi esas alan bir yaklaşımı benimserler” dedi. Şentop her koşulda KKTC’yi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

28 Nisan’da Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) toplantısının Ankara’da yapılacağını ifade eden Şentop, öncelikle KKTC Cumhuriyet Meclisini davet ettiklerini kaydederek, Türk Devletleri Teşkilatında olduğu gibi bu toplantıda da Cumhuriyet Meclisi’nin gözlemci üyeliği statüsünün resmileştirmesinin planlandığını aktardı.

Şentop “TÜRKPA, KKTC’nin uluslararası anlamda tanınırlığı açısından çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel kurulunda yapmış olduğu KKTC’nin bağımsızlık ve tanınma çağrısına bulunduğumuz her toplantıda bizde destek talep ediyoruz” dedi



TBMM Başkanı Mustafa Şentop her zaman Cumhuriyet Meclisini ağılamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek taziye ziyareti için teşekkürlerini aktardı.





Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında günübirlik bir ziyaret gerçekleştirerek taziyelerini iletmek istediklerini ifade etti. Kıbrıs Türk halkı olarak Türk milletinin mensupları olduklarını ifade eden Töre, kederde, kıvançta, tasada bir ve beraber olduklarını vurguladı.

Depremin bütün Türk milletini derinden üzdüğünü ifade eden Töre Kıbrıs Türk halkının da çok ciddi kayıpları olduğunu vurguladı.

Adıyaman İsias otel enkazında 35 kişinin can verdiğini ifade eden Töre bir hukuk mücadelesi başlatıldığını ve otel sahibi 4 kişinin tutuklandığı vurguladı. Zorlu Töre Türkiye genelinde 200’den fazla kişinin tutuklandığını vurguladı. Töre “ Kaybedilen canlarımız için mutlaka adalet yerini bulmalıdır” dedi.

Hepimiz matem tutuyoruz diyen Başkan Töre, Anavatan Türkiye’de on binlerce , Suriye’de de binlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade ederek başsağlığı diledi.

Töre “Türkiye bizim için anadır Allah kimseyi anasız bırakmasın” dedi.

Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesinin Anavatan Türkiye olduğunu vurgulayan Töre Ambargo ve izolasyonların KKTC ve Kıbrıs Türk halkı üzerinde hala devam ettiğini ifade etti.

Sporcuların bir felakete yakalandığını ifade eden Töre “ Biz onlara ‘Şampiyon melekle’r dedik. Onlar cennetin yolcuları oldular, onlar da şehittir” dedi.

Türkiye’nin büyük bir ülke, Türk milletinin büyük bir millet olduğunu vurgulayan Töre bu felaketin yaralarının da en kısa zamanda sarılacağına olan inancını dile getirdi.

Halkın seferberlik ilan ettiğini ifade eden Töre Türkiye’nin her zaman yardım ettiğini böyle bir depremle şimdide Kıbrıs Türk halkının seferber olduğunu vurguladı

Başkan Töre, Cumhuriyet Meclisi’ne mensup Milletvekilleri ve Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı dileklerini iletirken, yaralılara da acil şifalar temenni etti.