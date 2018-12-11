Toros '2019 mali yılı bütçe yasa tasarısı'na ilişkin raporu okudu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros “2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”na ilişkin raporu sundu.

Fikri Toros, amacı; “sürdürülebilir bir kamu finansman dengesi kurmak ve gerekli yapısal tedbirleri uygulamaya koyarak ekonomide kalkınma sürecini sağlayarak, üretime dayalı büyümeyi gerçekleştirmek” olan ve 7 Milyar, 705 Milyon Türk Lirası olarak öngörülen 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının komitede, 26 Milyon 500 Bin Türk Liralık artışla toplam 7 Milyar, 731 Milyon 500 Bin Türk Lirası olarak oyçokluğu ile onaylandığını kaydetti.

Toros, komitenin 13 - 28 Kasım tarihleri arasında 9 toplantı gerçekleştirdiğini ve 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını, Maliye Bakanının ve Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiler ışığında, Bakanların, Bakanlıklara bağlı Dairelerin ve diğer bağımsız organ temsilcilerinin, Bütçeleri ile ilgili görüş ve icraatları hakkındaki bilgileri de alarak görüştüğünü ve çalışmalarını tamamladığını kaydetti.

Toros, komitenin, tasarının sunulan Rapor ışığında görüşülerek kabulünü oy çokluğuyla Genel Kurula salık verdiğini kaydetti, ülkeye hayırlı olmasını temenni etti