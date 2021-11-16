Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Merkez Şubesi, 26 Kasım'a kadar kapalı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Merkez Şubesinde kovid temaslısı personelin test sonuçlarının pozitife dönmesi nedeniyle, şubenin 26 Kasım 2021 tarihine kadar kapalı olacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Araç sahipleri; seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarını, www.bub.gov.ct.tr adresine girerek internet üzerinden kredi kartı ile ödeyebilecektir. İnternet üzerinden harç ödemede sorun yaşayanlar 1300 veya 0392 601 15 35 numaralı telefonlardan mesai saatleri içerisinde yardım talebinde bulunabilir."