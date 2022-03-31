Türk Tarih Kurumundan 10 bin kitap

Türk Tarih Kurumu (TTK), üniversitelere ve kütüphanelere verilmek üzere 10 bin tarih kitabı sağladı.

TTK, KKTC üniversiteleri, halk kütüphaneleri ve Milli Kütüphane'ye konulmak üzere, her biri TTK tarafından basılan 10 bin tarih kitabını temin ederek, Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kütüphane Haftası kapsamında teslim edilen 250 set kitabın üniversitelere dağıtımını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu çerçevede, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi’ni ziyaret ederek, temin edilen kitapları kütüphanelere konulmak üzere takdim etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen kitap setlerini, üniversitelere ve kütüphanelere iletmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, temin edilen kitap setlerinde çok değerli eserlerin bulunduğu belirtti.

“Değerli katkılarından dolayı Türk Tarih Kurumu’na, Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin’e ve kurum üyelerine” teşekkürlerini ileten Bakan Çavuşoğlu, “Birbirinden değerli ve önemli kitapların bulunduğu kitap setlerini üniversitelerimizin kütüphanelerine teslim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Böylesi önemli bir bağışın tesliminin Kütüphane Haftası’na denk gelmesi de bizler için çok anlamlı. Bu vesileyle tüm kütüphanecilerimizin Kütüphane Haftası’nı canı gönülden kutluyor, temin edilen eserlerin tüm kitapseverlere hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.