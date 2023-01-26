Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile görüştü

Türkiye Belediyeler Birliği'nden bir heyet, devam eden ve hedeflenen projelerle ilgili Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile görüştü.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Proje ve Finansman Müdürü Cemal Baş ve Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Uzmanı Nilay Özmen, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret etti.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, ziyaret Türkiye Belediyeler Birliği - Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İşbirliği Hibe Programı izleme ve değerlendirme kapsamında yapıldı.

Görüşmede Girne Belediyesi’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Rize Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü projelerin geldiği aşamalar masaya yatırıldı.

Şenkul: “Yeni projeler için çalışmalarımız devam ediyor”

Göreve başladıkları andan itibaren birlikteliği, vizyon konusu ve hedef olarak hayata geçirdiklerini dile getiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Gaziantep, Rize ve Kuşadası Belediyeleri gibi köklü belediyelerin katkılarının büyük önem arz ettiğini, birlikteliğin pozitif anlamda daha da büyüdüğünü söyledi.

Bu tür ortak çalışmaların başta Girne, genelde ise ülke için olumlu etkileri olacağının altını çizen Şenkul, yeni projelerin de hayata geçirilmesi adına çalışmaların devam ettiğini vurguladı.