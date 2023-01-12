Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Alayköy sanayi bölgesini ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Alayköy Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, dernek yetkilileri tarafından karşılanan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, yönetim kurulu üyelerinden oluşan ekiple istişarede bulundu.

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği Başkanı Metin Yılgın, anavatan Türkiye’nin ülke için yaptıklarını, bundan sonra yapacaklarının teminatı olarak gördüklerine işaret ederek, Anavatan Türkiye’nin ülke sanayisinin altyapısı için yaptıklarının yadsınamaz olduğunu, artık bu altyapı desteklerinin yanında, kapsamı genişletmek istediklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti iş dünyası ile ortak iş birliği modelleri geliştirilerek, Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan tüm teşvik ve desteklerden faydalanarak, ülke sanayisini uluslararası pazarda yarışabilir hale getirme hedefinde olduklarına dikkat çeken Yılgın, bu dönem Alayköy Sanayi Bölgesi'ni örnek sanayi yapma hedeflerinin olduğunu ve bu hedefleri içerisinde uluslararası pazara açılmak, sanayi esnafını örnek teşkil edecek düzeyde ihracata yönelmek istediğini dile getirdi.

Asfalt, telleme, güvenlik, alt yapı ve çevre kirliliği ile ilgili eksikleri Feyzioğlu’na aktaran Yılgın, yatırım için verilen kaynakların denetiminin önemine vurgu yaptı.

Organize Sanayi Bölgeleri yasasının kendileri ve bölge sanayileri için önemine işaret eden Yılgın, yasanın tüzük çalışmaları ile düzenlenirken, Türkiye Cumhuriyeti ile oluşturulacak dijital ve ekonomik entegrasyon modellerinin bir an önce hayata geçmesi, sanayicinin yurt dışı pazara açılması konusunda eksiklerin bir an önce giderilmesi konusunda desteklerini istedi.