Türkiye'de zarar gören üreticilere balya ve saman yardımı

Türkiye’deki yangınlarda mağdur olan çiftçilere KKTC’deki çiftçiler balya ve saman yardımı yapacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Başbakanlığın desteğiyle, hayvan üreticileri ve çiftçilerle birlikte, Türkiye’deki halkın yaralarının sarılmasının desteklenmesi için çalışma başlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Anavatanımızdaki üretici kardeşlerimizin bu acı günlerinde yanında olmak isteyen üreticilerimiz, balya ve saman tedariki yaparak, yaraların sarılmasına bir nebze katkı koymak istiyorlar. Ülkemizden gönderilecek miktarlar, Türkiye coğrafyası içinde çok büyük olmayabilir ancak gönülden yapılan bu desteğin, kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi yönündeki anlamı büyüktür” dedi.

Türkiye’deki yangın felaketinden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulunan Çavuşoğlu, yarım çalışmasında yer almak isteyenleri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na başvurmaya çağırdı.

YANGIN UYARISI

Öte yandan Orman Dairesi tarafından 4 Ağustos Çarşamba’ya kadar yangın olasılığının yüksek olduğu uyarısı yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, “Orman Dairesi’nin tüm personeli ile gerekli yangın tedbirlerini aldığını ve teyakkuz durumunda olduğunu yinelemek isteriz” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, yangına karşı sorumluluk içinde davranılması çağrısını tekrarladı.