Türkiye'den Bakan Yardımcıları Uluçay'ı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Gazimağusa Belediye (GMB) Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.
Türkiye’de yaşanan depremin ülke genelinde de büyük bir matem yarattığını ifade eden Başkan Uluçay, acının Gazimağusa kentinde en derinde hissedildiğini belirtti.
Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran’a taziye mesajları ve ziyaretleri için teşekkür etti.