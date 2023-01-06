Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı heyeti KKTC’de temaslarda bulunuyor

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunuyor. Ziyaretlerde, TC ile KKTC arasında eğitim ve öğretim alanında yapılan iş birlikleri değerlendiriliyor.

Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, TC Milli Eğitim Bakanlığı heyeti, TC ve KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması çerçevesinde, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim alanlarında devam eden iş birliğinin geliştirilerek, güçlendirilmesi, öğretim programları ve ders içeriklerinin ortak değerleri güçlendirmesi kapsamında KKTC’yi ziyaret ediyor.

TC Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adem Karabıyık ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet İşleyen’in oluşturduğu heyet, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu makamlarında ziyaret etti.

KEİ Ofisi’nden Koordinatör Ömer Cihan ve Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hızır Aktaş’ın da bulunduğu görüşmelerde, TC ile KKTC arasında eğitim ve öğretim alanında yapılan iş birlikleri değerlendirildi.

-Bilgilendirme toplantısı düzenlenecek

8 Ocak’a kadar KKTC’de bulunacak heyet son 2 gün “KKTC’de Görev Yapan Öğretmenlerin Temsil Görevine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı” düzenleyecek.

Toplantıda, KKTC’de görev yapan öğretmenlere; yurt dışı temsil görevleri, Kıbrıs Türk Tarihi, Kıbrıs Türklerinin bireysel, beşeri ve sosyal özellikleri, ekonomik, askeri ve stratejik güvenlik çerçevesinde Kıbrıs’ın önemi, KKTC-Türkiye ilişkileri gibi pek çok konuda bilgilendirme yapılacak.