"Türkiye’ye gönderilen 20 pozitif vaka numunesinden 16’sında, İngiltere varyantı, mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye’ye gönderdikleri 20 pozitif vaka numunesinden 16’sında, İngiltere varyantı, mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Pilli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptırmış olduğu COVID-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'ısında İngiltere varyantı COVID-19 virüsü tespit edilmiştir.

Bu virüsün daha hızlı ve yaygın bulaştığı dikkate alındığında halkımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesi son derece önemlidir."

Anımsanacağı üzere YDÜ DESAM araştırma enstitüsü, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir araştırma sonucunda, Ocak ayının ikinci yarısında, KKTC'de mutasyona uğrayan Koronavirüsün tespit edildiğini duyurmuştu.

Enstitü tarafından yapılan açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli, "gelmiş olabilir" açıklamasını yapmış ve Türkiye'ye numuneler gönderileceğini ifade etmişti.