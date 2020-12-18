Türkvizyon Şarkı yarışması Pazar günü Kıbrıs Genç Tv'de...

Türkvizyon Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Ülkemizin tanınmış sanatçılarından Çağıl İşgüzar, bu yıl KKTC’yi temsilen yarışmada yer alacak.

Bu yıl 20 Aralık Pazar günü saat 16:00’da gerçekleşecek yarışma, pandemi koşulları nedeniyle katılımcı ülkelerinin sanatçılarının önceden kaydedilmiş performansları ile ekranlarda olacak.

Yarışmanın KKTC temsilcisi Kıbrıs Genç Tv, bu yıl da bu hayecanı canlı yayında ekranlara taşıyacak.

Yarışmanın sunumlarını Esra Balamir, Nermin Barış ve Refik Sarıöz gerçekleştirecek.

Toplam 26 ülkenin boy göstereceği Türkvizyon Şarkı Yarışmasında KKTC 5.sırada sahne alacak.

Yarışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Çağıl İşgüzar temsil edecek.

İşgüzar, sözlerini Eliz Volkan ile birlikte yazdığı, müzik ve aranjesini kendisinin yaptığı “Acıtır hep hayallerim” isimi şarkıyı seslendirecek.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan Türkvizyon Şarkı Yarışmasında KKTC’yi İpek Amber ve Gommalar temsil etmişti.

Katılımcı tüm ülkelerin jüri üyesi oalrak oy kullanacağı yarışmada KKTC jürisi Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci olacak.

Yarışmada bu yıl bütün katılımcı ülkelerin sanatçıları ölümsüz türkü olan “Sarı Gelin” i seslendirdi. Söz konusu türkü, yarışmanın internet sitesi olan turkvizyon.tv adresinden izleyiciler tarafından oylanacak ve en başarılı performans, Sempati ödülü kazanacak.

Çağıl İşgüzar'ın seslendirdiği Sarı Gelin Türküsü için tıklayın

ÇAĞIL İŞZGÜZAR KİMDİR?

6 Mart 1981’de Lefkoşa’da doğdu. Asıl ismi Çağıl İşgüzar olan sanatçı müzisyen bir ailenin içinde olduğu için çok küçük yaşlarda gitar ile tanıştı ve ilk müzik eğitimini 6 yaşındayken babasından almaya başladı.

Daha sonra farklı eğitmenlerden gitar ve piyano dersleri alarak ilk sözlü bestesini 12 yaşında ortaokul döneminde yaparak bestecilik serüvenine başlamış oldu.

Lise yıllarında çeşitli gruplarda gitar çalarak birçok etkinlikte sahne alarak müzik dalında birçok başarılara imza attı.

1998 yılında yükseköğrenimi için Bursa’ya gitti. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik bölümünde eğitimine başladı. Aynı yıl içerisinde kurmuş olduğu “Virüs” isimli müzik grubuyla müzik prodüktörlüğünü üstlendiği bir albüm yaptı.

Albümün kayıt sürecinde stüdyo ortamlarından etkilenerek müzik teknolojileri ve aranjörlük üzerine çalışmalara başladı. Üniversite yıllarında birçok profesyonel müzisyen ve aranjörlerle çalışma imkânı buldu.

2003 yılında eğitimini tamamlayıp Kıbrıs’a döndükten sonra kendi kayıt stüdyosunu kurdu.

Bir çok Sanatçı’nın albüm çalışmalarında prodüktör, aranjör ve gitarist olarak yer aldı. Bir çok Uluslararası Festival ve Projeler ’de ülkesini temsil etti. 2009 yılında kardeşi ile birlikte kurdukları “Rast” isimli müzik grubuyla tüm düzenlememler ve bestelerin kendine ait olduğu “Rastlaşma” ve “Düş Bozumu” adlarını taşıyan 2 tane albüm yaptı.

2017 yılında kendi solo projesi olan “Aşkın İzleri” albümü için çalışmalara başladı.