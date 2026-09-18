Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Dostluk Grubu Üyeleri Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Şuayıp Birinci ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.