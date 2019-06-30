UBP Genel Sekreteri Saner'den "Polis" mesajı

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, “ Kıbrıs Türk polisinin iç güvenli ğin sağlanması için yaşamsal bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, polis teşkilatının görevini gereği gibi yapmabilmesi için alınması gereken önlem ve tedbirleri almaya, atılması gereken adımları ise atmakta kararlı olduklarını” vurguladı.

Ersan Saner, Kıbrıs Türk Polis örgütünün kuruluşunun 55’nci yıldönümü ve polis haftası etkinliklerinin başlaması dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

UBP Genel Sekreteri Saner, mesajında şunları kaydetti:

“ Devlet otoritesinin vatandaşlarına karşı en önde gelen yükümlülüğü onun güvenliğini sağlamaktır. İç güvenlik en az dış güvenlik kadar önemlidir. İç güvenliğin en önemli sağlayıcısı ve koruyucusu ise polis teşkilatımızdır.

Kıbrıs Türk polisinin tarihçesi Osmanlı döneminin başlangıcına kadar uzanır.

Osmanlı döneminde adada huzur ve güvenin başlıca sağlayıcısı polis gücüdür.

Tarihçilerimize göre İngiliz koloni idaresi de adayı yönetirken önemli oranda Osmanlı döneminden kalan sağlam polis örgütü yapısından faydalanmıştır.

Kıbrıs Türkü, Rumlarla ortaklaşa kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iç güvenliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenmiş ancak ne yazık ki 21 Aralık 1963’te başlayan adayı Yunan yapma amaçlı Rum saldırılarından Kıbrıs Türk Polisi de olumsuz yönde etkilenmiştir..

Kıbrıs Türk polisine ait silahların çok büyük bölümü Rumların elinde kaldı ama Kıbrıs Türk polisi elinde kalan az sayıda silahı en etkin şekilde kullanarak Kıbrıs Türkü’nün Rum saldırılarına karşı direnişinde önemli rol oynadı.

Adanın çeşitli yerlerinde bulunan ve ulusal direnişe katılan polislerimiz 30 Haziran 1964 tarihinden itibaren tek bir çatı altında toplandı.

Bu nedenle her yılın 30 Haziran gününü Polis Günü ve Polis Haftası’nın başlangıcı olarak kutluyoruz.

55 yıl sonra bugün düne göre çok ilerideyiz ama yine de yapılacak çok şey vardır.

Ulusal Birlik Partisi olarak ülkede yaşanan gelişmelerin farkındayız. Vatandaşımızın beklentilerini çok iyi biliyoruz. Polisimizin özverili çabaları bulunduğunu ama kimi sorunları da yaşamakta olduğunu kabul etmek durumundayız.

Artan öğrenci sayısı, yabancı ülkelerden gelen iş gücü, turist miktarı ve nüfus ülkemizin kalkınmasına katkı sağlarken polisimizin yükünü artırmaktadır.

Bu yükün karşılanması için polisimizin sayısal olarak yeterli, çağdaş araç gereç ve donanımlarla takviyesi, etkin bir yönetime sahip olarak teşkilatta huzur ve disiplinin hüküm sürmesi gerekir.

KKTC’nin yeni hükümeti olarak iç güvenliğe özel bir önem vermekteyiz.

Hiç kimse halkımızın ve

ülkemizde bulunan konuklarımızın huzurunu bozamamalıdır.

Hükümet ortağı olarak polis teşkilatının görevini gereği gibi yapması için alınması gereken ne karar varsa almakta, atılması gereken adımları atmakta kararlıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle dünden bugüne polisimize katkı koyan hizmet veren ve aramızda olan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyor, aramızda olmayanları rahmetle anıyor, mevcut tüm polislerimize görevlerinde üstün başarılar ve sağlık diliyorum.”