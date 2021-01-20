UBP mesaj yayınladı

Başbakan Hamza Ersan Saner’in kayınpederi Şemi Duatepe, bu sabah vefat etti.
84 yaşında hayatını kaybeden Şemi Duatepe’nin cenazesi bugün saat 13.00’te Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
Ulusal Birlik Partisi (UBP), Başbakan Ersan Saner’in kayınpederinin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesaj yayımladı.
UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Parti Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Ersan Saner’in kıymetli kayınpederi Şemi Duatepe’nin vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, dostları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”