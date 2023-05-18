UBP Milletvekili Küçük, Türkiye'deki seçim sonuçlarını değerlendirdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Küçük, Türkiye’deki seçimlerde yeniden aday olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turdaki başarısı ve Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu elde etmesini, “Yeni yüzyıl zaferi” olarak niteledi.

Küçük yaptığı açıklamada,Türkiye Cumhuriyeti’nde 14 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimlerini değerlendirdiğini kaydetti.

Yeniden aday olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turdaki başarısı ve Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu elde etmesini, “Yeni yüzyıl zaferi” olarak niteleyen Küçük, “Daha güçlü TC, daha güçlü KKTC” vurgusu yaptı.

Seçimlerin halk iradesiyle ülkenin geçmişine bir not düşme anlamına geldiğini ifade eden Küçük, aynı zamanda ileriye dönük somut projeler ile ulaşılması istenen hedeflerin halkla buluştuğunu ve böylece Türkiye’de büyük bir demokrasi örneğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Önemli olanın sadece sandıktan çıkan oy değil, “yüreklerdeki oy” olduğunu belirten Hasan Küçük, “Bu yüzden bizlerde buralarda olduğumuz sürece Türk milleti ve varlığının, Kıbrıs Türkü’nün her daim varlığının, bağımsızlığının ve egemenliğinin; demokrasinin bize emrettiği ve çizdiği yasalar ve haklar temelinde mücadelesini vereceğiz” dedi.

UBP Milletvekili Küçük, Türkiye’deki seçimlerde AK Parti’nin ve Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” sloganıyla propaganda yürütmesini ise şöyle yorumladı:

“Yeni dünya düzeninde yeni Türkiye istendi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, ‘Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde seçime girmiyoruz, Türk milletinin ve Türk devletlerinin birlik ve beraberliği için mücadeleye giriyoruz.’ vurgusu yaptı. Bu açıdan baktığımızda, bu duygu ve düşüncelerle millî bekaya, millî davaya inanan herkes koşarcasına sandıklara gitti ve çok büyük katılım gerçekleşti.”