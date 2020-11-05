Ülkeden polisiye haberler

Kırklar’da yeni havalimanı inşaatı şantiyesinde 1 Kasım’da ani rahatsızlık geçiren 37 yaşındaki Ali Yeasin, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde önceki gün yaşamını yitirdi.

UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, J.M.’nin(E-22) kalmakta olduğu evde yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen L.H.D.’nin(E-25) tasarrufunda yaklaşık 101 gram, E.T.A.’nın ( E-27) tasarrufunda ise yaklaşık 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Adı geçen şahıslar tutuklandı.