Ülkeden polisiye haberler

Girne’de sakin Aşur Yıldırım’ın (E-64) dün evinde rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu özel bir hastanede yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Öte yandan Esentepe'de sakin Hacı Hamdi Paslıoğlu (E-72), Esentepe köy camisi avlusu içerisinde dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

GAZİMAĞUSA’DA 263 GRAM HİNTKENEVİRİ…

Gazimağusa’da, N.A.I.’nın (E-25) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, satışa hazır hale getirilerek paketlenmiş yaklaşık 263 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulundu.

N.A.I tutuklandı.

YEŞİLIRMAK KAPISINDAN GEÇEN ARAÇTA AV TÜFEĞİ FİŞEĞİ, GÖZ YAŞARTICI SPREY GAZI VE SOPA BULUNDU

Yeşilırmak Kara Giriş Kapısı’ndan, GKRY Bölgesinden KKTC’ye geçiş yapan C.C.’nin (E-45) aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan aramada, ithali yasak olan güney menşeli 5 adet canlı av tüfeği fişeği, 1 adet 50 ml’lik göz yaşartıcı sprey gazı ve 1 adet tecavüzkar alet olan ahşap mamul sopa bulundu.

C.C. tutuklandı.

HIRSIZLIK

Kumyalı'da, Ali Metin’e ait taş ocağı içerisinden dün toplam 2 bin 618 TL değerindeki, 4 adet jeneratör radyatörü, 4 adet dozer şarj dinamosu ve 1 adet spiral makinesi (izmirillo) çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselde zanlı olarak görülen H.A.(E-38) ve A.D.(E-30) tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.