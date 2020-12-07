Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da dün Marmara Parkı içerisinde E.D.(E-30) ve O.P.(E-29) aralarında çıkan tartışma sonucu kavga ettikleri sırada E.D. tasarrufunda bulunan bıçak ile O.P.’yi göğüs ve sırt kısmından yaraladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, olayda yaralanan O.P, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. E.D. tutuklandı.

TRAFİK TARTIŞMASI KIRIKLARLA BİTTİ

Lefkoşa’da Şht Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Ö.Ç.(E-20) ve U.E.(E-38), arasında trafik konusundan çıkan kavgada, U.E.’nin yüzüne aldığı darbeyle burun kemiği, Ö.Ç’nin ise dişi kırıldı.

Kavgaya karışanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

KASTİ HASAR

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde M.E.L.(E-32), alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada, işten çıkarıldığı gerekçesiyle, tasarrufunda bulunan demir levye ile söz konusu iş yerindeki masa camı, güvenlik kamerası ile işveren ve müşterilere ait toplam üç aracın kaporta, far ve camlarını kırarak hasara uğrattı.

M.E.L. tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanında yapılan yolcu kontrollerinde; yolcu beraberinde yasal miktarın üzerinde; R.E. (E-57) 19.800 ABD Doları , M.A.(E-40) 28.300 ABD Doları H.İ. (E-52) ise 20.000 ABD Doları nakit para ile yurt dışına çıkış yapacakları sırada tespit edildiler.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

KANUNSUZ AVLANMA

KKTC genelinde dün yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu A.T.(E-53), A.T.(E-60), Ü.Ü.(E-53) ve A.Ü.(E-81) Mersinlik’te 17 numaralı avlanmaya kapalı bölgede, kanunsuz olarak avlandıkları sırada tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.