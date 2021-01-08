Ülkeden polisiye haberler

Polis, önceki gün Taşkınköy’de ikametgahında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Mustafa Hastunç’un (E-72) ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğunu açıkladı.

SEDAT AKKOYUN’UN ÖLÜM SEBEBİ İSE SOLUNUM VE KALP YETMEZLİĞİ

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gün Girne’de ikametgahında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Sedat Akkoyun’un ise (E-61) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “solunum ve kalp yetmezliği” olduğu belirlendi.

GAZİMAĞUSA’DA YIKAMAYA BIRAKILAN ARAÇTAN 23 BİN TL ÇALAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da, faaliyet gösteren bir oto yıkamacıya bırakılan araçtan 23 bin TL nakit para çalan bir kişi tutuklandı.

5 Ocak’ta meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen J.B.N.E.(E-33) tutuklandı.