Ülkeden polisiye haberler

Girne’de Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, önceden aralarında sorun bulunan Uğurcan Aktaş’ı darp eden H.E.M. (E-27) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, polisin yürüttüğü soruşturmada, Aktaş’ın yüzüne kafa vurmak suretiyle dişini kıraran H.E.M.’in ayni gün sabah saat 06:00 sıralarında, Girne’de bir van aracın arka kısmında muhafaza edilen 150 m uzunluğundaki bakır kabloyu da çaldığı tespit edildi.



SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKETSokağa çıkma yasağı kapsamında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 35 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.