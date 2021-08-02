Ülkeden polisiye haberler

Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir depoda dün meydana gelen yangının “kundaklama” sonucu çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili 32 yaşındaki bir erkek şahıs tutuklandı.

Polis, Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir depo içerisinde dün meydana gelen ve yaklaşık 60 bin çift ayakkabı ve 7 bin kıyafetin tamamen yanarak zarar gördüğü yangının çıkış sebebiyle ilgili açıklama yaparak, yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, söz konusu iş yerinin “yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasten yakılarak kundaklandığının tespit edildiğini” bildirdi.

Olayla ilgili zanlı olarak görülen A.K. (E-32) tutuklandığı da kaydedildi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇ “KISA DEVRE” SONUCU ÇIKAN YANGINDA TAMAMEN YANDI

Karaağaç’ta dün saat 17.30 sıralarında, köyün doğu kısmında bulunan bahçe yolu içerisinde park halinde bulunan Hüseyin Karaağaçlı’ya ait jeep aracın muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, yangın sonucu söz konu aracın tamamen ve tarla içerisinde bulunan bir harnup ağacı ile kuru otların yandığı belirtildi.

PCR TESTİ OLMAYAN MÜŞTERİNİN KAPALI ALANINA GİRMESİNE MÜSAADE EDEN İŞ YERİNE YASAL İŞLEM

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimler sonucu; 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise PCR testi olmayan bir müşterinin iş yerinin kapalı alanına girmesine müsaade ettiği tespit edildi.

Söz konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.