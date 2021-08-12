Ülkeden polisiye haberler

Polis, salı günü iş yerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Pınarbaşı’nda sakin 57 yaşındaki Ahmet Zurnacı’nın ölüm sebebinin “beyin kanaması” olduğunu açıkladı.

Polisten yapılan açıklamaya göre önceki gün saat 11.30 sıralarında, Pınarbaşı’nda sakin Ahmet Zurnacı’nın (E-57), iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Zurnacı’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “beyin kanaması” olduğu tespit edildi.

BAŞKENTTE İKİ KİŞİ “HIRSIZLIK, HIRSIZLIK MAL KABULÜ VE KANUNSUZ MAL TASARRUFUNDAN” TUTUKLANDI

Başkent Lefkoşa’da 29 ve 42 yaşlarındaki iki erkek şahsın, “hırsızlık, hırsızlık mal kabulü ve kanunsuz mal tasarrufundan” tutuklandığı bildirildi.

10-11 Ağustos tarihleri arasında, Lefkoşa’da A.G.Y.’nin (E-29), çalıştığı yerde bulunan inşaat alanı içerisinden toplam 70 metre uzunluğundaki yer altı kablosunu çaldığı, yürütülen ileri soruşturmada çalınan kablonun hırsızlık olduğunu bildiği halde B.D. (E-42) tarafından A.G.Y’den, 2,000 TL karşılığında satın alındığı saptandı.

Akabinde B.D’ye ait konteyner içerisinde yapılan aramada ise çalınmış olunduğundan şüphe edilen yaklaşık 10.000 TL değerinde muhtelif ebat ve uzunlukta yer altı kabloları, yaklaşık 110 kg ağırlığında saf bakır tel, bir adet spiral makinesi ve bir adet kablo kesmede kullanılan makas bulunarak emare olarak alındı.

GÖNYEL’DE “SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİNDEN” TUTUKLAMA

Gönyeli’de sakin 35 yaşındaki bir erkek şahıs, “sahtekarlıkla para temininden” polis tarafından tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran’da, saat 14.00 sıralarında, Gönyeli’de sakin V.A.’nın (E-35), bir şahsa, kendisini farklı bir isimle tanıtarak, sahte davranışla ve dolandırmak kastı ile cezaevinde tutuklu bulunan yakınını çıkarabileceği vaadinde bulunarak karşılığında 15 bin TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konu şahısın tutuklandığı da bildirildi.