Ülkeden polisiye haberler

Ercan Havalimanı’nda daha önceden başka bir kişi adına sahte olarak düzenlenmiş ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan pasaportu görevli memura vererek tedavüle süren A.K.(E-22), tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün saat 10:30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

Gazimağusa’da evinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunan Ö.D.(E-58) tutuklandı.

Dün yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.