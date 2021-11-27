Ülkeden polisiye haberler

Ülkeden polisiye haberler
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Ercan Havalimanı’nda daha önceden başka bir kişi adına sahte olarak düzenlenmiş ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan pasaportu görevli memura vererek tedavüle süren A.K.(E-22), tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün saat 10:30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

Gazimağusa’da evinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunan  Ö.D.(E-58) tutuklandı.

Dün yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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