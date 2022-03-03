Ülkeden polisiye haberler

Girne-Lefkoşa anayolunda, Ciklos’taki seyir yerinde dün gece yarısı meydana gelen “katle teşebbüs” olayında, Fırat Ayabe adlı kişi tabancayla yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ş.A.T.(E-40) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile öldürmek kastıyle Fırat Ayabe’nin üzerine doğru ateş etti.

Ş.A.T. ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.E.(E-36) ve R.A.(K-26) tutuklandı.

ÖZDİLAVER EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Cengizköy’de sakin Özcan Özdilaver (E-67) dün ikametgahı içerisinde ölü bulundu.

Özdilaver’in doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kronik akciğer yetmezsizliği” olduğu tespit edildi.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Girne’de bir şahıs, 22 ve 28 Şubat tarihlerinde, emlakçı olmadığı halde kendini emlakçı olarak tanıtıp, dolandırmak niyetiyle Girne’de iki farklı adreste bulunan ikametgahı başka şahıslara kiralayacağını beyan ederek, bu şahıslardan kira ücreti olarak toplam 24 bin 800 TL ve 1400 ABD Doları parayı sahtekarlıkla temin etti.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen H.Ş.(E-26) dün tespit edilerek tutuklandı.