Ülkeden polisiye haberler

Alsancak’ta Girne-Güzelyurt anayolunun 9-10’uncu kilometreleri arasında dün gece meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Abdurrezzak Yapıcı (E-33), FC 540 plakalı araçla seyir halindeyken yolu geçmeye çalışan Olga Sotinichenko’a (K-28) çarparak, ağır yaralanmasına sebep oldu.
Sotinichenko, Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
18 YAŞINDAN KÜÇÜK KİŞİLERE TÜTÜN ÜRÜNÜ SATMAK
Gazimağusa’da, Palm Beach bölgesinde 18 yaşından küçük şahsa tütün ürünü sattığı tespit edilen market işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.
YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS
Girne’de bu sabah dengesini kaybederek, evinin balkonundan düşen Gülşhat Razhanova (K-29) belinde kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde kontrol altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
YANGIN
Paşaköy’de dün Leyla Ünerdi’ye ait evde odun sobasına yanıcı madde döküldüğü sırada atılan kıvılcımlardan yangın meydana geldi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında muhtelif beyaz eşya, mutfak dolapları, kapı ve pencereler yanarak, zarar gördü.
Soruşturma devam ediyor.