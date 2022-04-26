Ülkeden polisiye haberler

Lefkoşa’da dün öğlen saatlerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, şüpheli hareketleri sonucu D.O.U’nun (E-20) üzerinde yaptığı aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.

Yine Girne’de dün A.Ç’nin (E-32) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen S.Z.(E-29) tutuklandı.

YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS YARALANDI

Yeniboğaziçi’nde dün çatıda tamirat için çalışan şahsa yardım eden Mehmet Öngör (E-60), merdivenden aşağıya inerken dengesini kaybederek, beton zemine düştü ve ağır şekilde yaralandı.

Öngör, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

DAWSON’UN ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ OLARAK AÇIKLANDI

Önceki gün Yenierenköy’de evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Cornelius Joseph Dawson’un (E-66) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.