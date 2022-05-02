Ülkeden polisiye haberler

51 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Pıçak’ın (E) ölüm sebebi “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olarak açıklandı.

Polis, Pıçak’a yapılan otopside, kalp krizi ve kalp yetmezliği tespit edildiğini duyurdu. Ahmet Pıçak, dün İskele’deki evinde ölü bulunmuştu.

LOKMACI’DAKİ SAHTE EVRAK MESLESİNDE 3 TUTUKLU

Lokmacı Kara Giriş Kapısından sahte evrakla Güney’e geçmek isteyen iki kişi tutuklandı. Meseleyle bağlantısı olan bir kişi daha tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, İ.T.(E-26) kendi adına düzenlenen sahte İtalya pasaportu ve kimliğini, M.D.(E-22) ise başka bir şahıs adında düzenlenen Bulgaristan pasaportu ve kimliğini Güney’e geçmek için görevli memura vererek tedavüle sürdü. Söz konusu kişilerle meselede bağlantısı olduğu tespit edilen D.S.(E-32) tutuklandı.

27 YAŞINDAKİ GENÇ KAYIP

Taşkınköy’de sakin 27 yaşındaki John Idemudia’nın (E-27) 30 Nisan günü akşamüzeri evinden ayrıldığı, halen geri dönmediği ve arandığı açıklandı.