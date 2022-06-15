Ülkeden polisiye haberler

Ülkeden polisiye haberler
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 Güzelyurt ve Bostancı’da yol kenarlarındaki mazgal kapaklarının çalınmasıyla ilgili 3 kişi, İskele’de kendine ait olmayan apartman dairesini başkasına kiralayarak yaklaşık 36 bin TL temin eden 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 7-8 Haziran’da Güzelyurt ve Bostancı’da, yol kenarlarındaki  36 mazgal kapağının çalınmasıyla ilgli meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-23), S.U.(K-17) ve T.K.(E-46) tutuklandı.

-Kendine ait olmayan apartman dairesini başkasına kiraladı

İskele’de kendisinin olmayan apartman dairesini, kendisine aitmiş gibi başkasına kiralayarak sahtekarlıkla 35 bin 895 TL parayı temin eden M.E.H.(E-59) tutuklandı.

Öte yandan dün öğleden sonra Ercan Havaalanı'nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, KKTC’ye giriş yapan Z.B.E.’nin (E-36) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 75 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

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