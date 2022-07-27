Ülkeden polisiye haberler

Yenierenköy'de sakin 68 yaşındaki Recep Çocuk bugün saat 01.45 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, polisin konu ile ilgili soruşturması devam ediyor.

- Gazimağusa’da uyuşturucu..Toplam 7 tutuklu

Polis Basın Subaylığı, dün Gazimağusa’da K.A.(E-25), D.K.(E-28), E.I.O.(E-24), P.O.(E-24) D.O.(E-20) ve N.E.(E-23)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yaklaşık 7 gram, 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak, emare olarak alındığını bildirdi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa Hasan Barbaçolli Sokak üzerinde ise dün saat 18.30 sıralarında polis tarafından şüpheli olarak görülen C.E.E.’nin (E-27) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet öğütücünün bulunduğu ve alındığı kaydedildi.

Polis, şahsın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

- 75 ve 76 yaşlarındaki iki kişi hırsızlıktan tutuklandı

Bahçeli’de, Minerali Sokak üzerinde bulunan ikametgaha girerek hırsızlık yapma suçundan C.W.(E-75) ve P.J.S.(K-76) tutuklandı.

Polis, 16-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen hırsızlık olayında, bir çift inci küpe, altın kolye, tablet bilgisayar ile kalemi, omuz çantası, 6 adet tencere, tava ve bornoz çalındığını tespit etti.

Soruşturma devam ediyor.

- Serhatköy’de market önünden hırsızlık, 1 tutuklu

Serhatköy’de bulunan bir marketin ön kısmında bulunan bir torba soğan, 6 adet karpuz, 6 adet kavun ve 5 adet saksının çalındığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı, pazartesi günü gerçekleşen olayda zanlı olarak görülen C.Ü.’nün (E-48) tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Girne’de trafik kazası..1 yaralı

Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde dün saat 16.30 sıralarında araç ve motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Fevzi Ateş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi serviste müşahede altına alındı.

Polis’ten verilen bilgiye göre, çarpışma, 60 yaşındaki Tahir Otçuoğlu’nun yönetimindeki KK 325 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyredip dikkatsizce yolun sağında bulunan Altınkaya Otel’in park yerine dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fevzi Ateş’in yönetimindeki LV 582 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu gerçekleşti.

Soruşturma devam ediyor.